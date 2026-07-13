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گرین اینڈ کلین پلوامہ مہم کے لیے سرکاری منصوبے موجود، پھر نجی کمپنی کی خدمات کیوں؟ عوام کا حکومت سے سوال
ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے "گرین اینڈ کلین پلوامہ" مہم کے لیے نجی منصوبے کی خدمات حاصل کیے جانے پر سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 2:31 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): سوچھ بھارت ابھیان کے تحت مرکزی اور جموں و کشمیر حکومت نے ملک کو صاف اور سرسبز بنانے کے مقصد سے کچرے کی سائنسی بنیادوں پر علیحدگی، پراسیسنگ اور تلفی کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرکے مختلف علاقوں میں سیگریگیشن شیڈز، کمپوسٹ پٹس اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے قائم کیے گئے، تاہم کئی منصوبے زمینی سطح پر مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہے ہیں، جس سے عوامی سرمایہ کے مؤثر استعمال پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ہر پنچایت میں سیگریگیشن شیڈز اور کمپوسٹ پٹس تعمیر کیے گئے، جبکہ عوامی مطالبے پر ضلع کے نیوا، اونتی پورہ اور کاکہ پورہ علاقوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے قائم کیے گئے تاکہ کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے اپنے بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
ضلع کے مختلف علاقوں میں برسوں سے قائم ڈمپنگ سائٹس پر ہزاروں ٹن ٹھوس کچرا جمع تھا۔ عوامی احتجاج اور مسلسل مطالبات کے بعد ان ڈمپنگ سائٹس کو بند کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ اس دوران ضلع انتظامیہ نے جمع شدہ کچرے کی صفائی اور سائنسی تلفی کے لیے گالندر میں قائم ایک نجی منصوبے کی خدمات حاصل کیں، جس کے بعد ایک بار پھر یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ جب ضلع میں پہلے ہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سرکاری منصوبے موجود ہیں تو ان کا کردار کیا ہے۔
گالندر میں قائم نجی ویسٹ ٹریٹمنٹ منصوبے کے انچارج شالین پرتاپ سنگھ کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے ضلع پلوامہ کے مختلف ڈمپنگ سائٹس سے کچرا اٹھا کر سائنسی طریقے سے اس کی علیحدگی اور تلفی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پامپور سے تقریباً 27 ہزار ٹن اور اونتی پورہ سے 12 ہزار ٹن کچرا مکمل طور پر صاف کیا جا چکا ہے، جبکہ پلوامہ میں اب تک تقریباً 4 ہزار ٹن کچرا صاف کیا گیا ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔
معروف سماجی کارکن فاروق احمد میر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نجی کمپنی کے ذریعے ڈمپنگ سائٹس کی صفائی ایک قابلِ ستائش قدم ہے، تاہم اس سے ضلع میں کروڑوں روپے کی لاگت سے قائم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبوں کی کارکردگی پر بھی سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان منصوبوں کو مؤثر اور فعال بنایا جائے تاکہ عوامی سرمایہ ضائع نہ ہو اور اپنے اصل مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔
فاروق احمد میر نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کو اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھیں اور سوچھ بھارت ابھیان کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ایک صاف، سرسبز اور صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔
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