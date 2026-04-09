فوجی شوہر کی دھمکیاں، ذہنی، جسمانی و مالی اذیت بنی طلاق کا باعث
فیملی کورٹ نے برسوں کی ذہنی، جسمانی اور مالی اذیت کے بعد عدالت نے خاتون کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے شادی ختم کر دی۔
Published : April 9, 2026 at 6:34 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ایک فیملی کورٹ نے جموں کی ایک خاتون اور ان کے فوجی شوہر کی شادی یہ کہتے ہوئے ختم کر دی کہ "برسوں تک چاقو سے دھمکیاں، ذلت آمیز رویہ اور مالی استحصال نے اس رشتے کو اس مرحلے پر پہنچایا جہاں اس رشتے کو واپس جوڑنا ممکن نہیں۔
اپنے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے کہا کہ مسلسل ایسے برتاؤ نے "سنگین ظلم" کی شکل اختیار کر لی تھی، جس سے خاتون شدید ذہنی دباؤ، بے چینی اور عدم تحفظ کی شکار ہو گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی جموں کے رہائشی تھے اور 2007 میں ہوٹل ایشیا میں ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی انجام ہوئی تھی، تاہم عدالت کے مطابق "شوہر کا رویہ اور طویل علیحدگی طلاق کے واضح اسباب بن گئے۔" شوہر کی جانب سے کیس کا دفاع نہ کرنے پر عدالت نے خاتون کے بیان اور خاندان کے حلف ناموں کو بلا چیلنج درست مان لیا۔ دونوں کے دو بچے ہیں اور وہ 2021 سے الگ رہ رہے تھے۔
عدالتی فیصلے کے مطابق 40 سالہ خاتون نے ہندو میریج ایکٹ کی دفعہ 13 کے تحت عدالت سے رجوع کیا اور بتایا کہ ابتدائی مختصر خوشگوار وقت کے بعد شوہر کا رویہ پرتشدد، توہین آمیز اور خاتون کو قابو میں رکھنے والا ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق شوہر نے انہیں مسلسل ذہنی اور جسمانی ہراسانی کا نشانہ بنایا، بار بار مارپیٹ اور گالی گلوچ کی، جس سے ان کی سلامتی اور عزت خطرے میں پڑ گئی۔
خاتون نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ان کے شوہر، جو اس وقت پونے (مہاراشٹر) میں تعینات لیفٹیننٹ کرنل ہیں، بار بار انہیں اپنے میکے سے پیسے لانے پر مجبور کرتے رہے اور اپنے مرحوم والد کی جائیداد میں حصہ مانگنے کا دباؤ بھی ڈالتے رہے۔ عدالت نے ریکارڈ کیا کہ شوہر نہ صرف پیسے کا مطالبہ کرتا تھا بلکہ خاتون کے خاندان کو ان کی مالی حالت پر ذلیل بھی کرتا تھا۔
درخواست میں "گھر کے اندر دھمکیوں اور بدسلوکی" کے سنگین الزامات بھی شامل تھے۔ عدالت نے خاص طور پر اس دعوے کا ذکر کیا جس میں خاتون کو "چاقو سے جان سے مارنے کی دھمکیاں" دی گئیں۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق ان کے ذاتی زیورات بھی شوہر نے لے لیے، جس سے ان کی مالی حالت مزید خراب ہو گئی۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق یہ مسائل ان کی پیشہ ورانہ زندگی تک بھی پھیل گئے۔ جب وہ بچوں کے ساتھ دہرادون (اتراکھنڈ) میں ملازمت کے لیے گئیں تو شوہر وہاں بھی آ کر ہنگامہ کرتا اور عملے کے سامنے انہیں ذلیل کرتا۔ خاتون نے بتایا کہ مسلسل ہراسانی اور ناقابلِ برداشت حالات کی وجہ سے وہ جنوری 2019 میں سسرال چھوڑنے پر مجبور ہوئیں اور دہرادون کے ایک بورڈنگ اسکول میں 'ہاؤس مدر' کے طور پر کام شروع کیا۔ دونوں بچے ان کے ساتھ تھے، جبکہ اس دوران شوہر نے کوئی مالی مدد فراہم نہیں کی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ساتھیوں کے سامنے بے عزتی کے باعث خاتون نے ملازمت ترک کر دی۔ بعد میں انہوں نے پونے میں نوکری حاصل کی اور اپریل 2022 میں دہرادون چھوڑ دیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اسی دوران شوہر نے بچوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ پونے منتقل ہونے میں مدد کریں، کیونکہ بیٹی ایک سنگین بیماری "پرولیکٹینوما" کی شکار ہو گئی تھی، جو پچوٹری گلینڈ کا ہارمون بنانے والا ٹیومر ہے۔ خاتون نے بیٹی کی صحت کی خاطر یہ بات مان لی۔
فیصلے میں کہا گیا کہ خاتون اب الگ رہ رہی ہے اور انہیں اپنے بچوں تک رسائی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ بچوں کو شوہر کے زیر اثر لایا گیا۔ مسلسل ظلم، ہراسانی اور جان کے خطرے کے پیش نظر خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ "یہ شادی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔"
شوہر کو نوٹس ملنے کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا، جس کے بعد 4 دسمبر 2024 کو کیس یکطرفہ طور پر آگے بڑھایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ شوہر کی جانب سے کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے خاتون کے بیانات اور ان کی ماں اور بھائی کے حلف نامے درست اور غیر متنازعہ مانے جائیں گے۔
فیصلے میں عدالت نے واضح کیا کہ "مسلسل تشدد، دھمکیاں، ذلت اور مالی محرومی ہندو میرج ایکٹ کی دفعہ 13(1)(i-a) کے تحت 'قانونی ظلم' کے زمرے میں آتا ہے۔" فیملی کورٹ جموں کی پرنسپل جج سندیپ کور نے کہا کہ "جسمانی، ذہنی اور معاشی استحصال کے مسلسل واقعات اتنے سنگین ہیں کہ اس رشتے کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔"
عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بچوں کو ماں سے دور کر دیا گیا ہے، جس سے خاتون شدید ذہنی اذیت، بے چینی اور عدم تحفظ کی شکار ہو گئی۔ علیحدگی کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ دونوں 2021 سے الگ رہ رہے ہیں اور شوہر نے بغیر کسی معقول وجہ کے بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ عدالت کے مطابق شوہر کا رویہ واضح کرتا ہے کہ وہ مستقل طور پر رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا۔
درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ خاتون نے ظلم اور علیحدگی دونوں کو ثابت کر دیا ہے۔ چنانچہ ہوٹل ایشیا جموں میں ہونے والی اس شادی کو عدالتی حکم کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا۔
