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رامبن: عاشورہ کا مرکزی جلوس چندر کوٹ سے برآمد، شہدائے کربلا کو پیش کیا گیا شاندار خراج عقیدت
جلوس کا آغاز مرکزی امام باڑہ چندرکوٹ سے ہوا، جہاں گذشتہ روز صبح سے ہی مجالسِ عزا کا انعقاد کیا گیا۔
Published : June 27, 2026 at 8:44 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر ضلع رامبن کے قصبہ چندرکوٹ میں یومِ عاشورہ کے موقعے پر حضرت امام حسینؑ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں روایتی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ذوالجناح اور تعزیے کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی، جب کہ پورا ماحول غمِ حسینؑ میں ڈوبا رہا۔
جلوس کا آغاز مرکزی امام باڑہ چندرکوٹ سے ہوا، جہاں صبح سے ہی مجالسِ عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علمائے کرام اور ذاکرین نے واقعۂ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امام حسینؑ اور ان کے باوفا ساتھیوں کی قربانیوں کو حق، انصاف، صبر، استقامت اور انسانیت کی لازوال مثال قرار دیا۔ مجالس کے اختتام پر ذوالجناح اور تعزیے کا جلوس اپنے روایتی اور مقررہ راستوں پر روانہ ہوا۔ اس موقعے پر ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، رکنِ اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو، اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود رہیں اور جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
جلوس کے دوران عزادار نوحہ خوانی، پرسہ داری اور سینہ زنی میں مصروف رہے۔ راستے بھر "یا حسینؑ" کی صداؤں سے فضا سوگوار رہی، جب کہ مختلف مقامات پر شہدائے کربلا کو بھرپور خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوس کے اختتام پر خصوصی دعائیں کی گئیں، جن میں ملک، جموں و کشمیر اور پوری انسانیت کے امن، خوشحالی، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دعا مانگی گئی۔
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چندرکوٹ میں یومِ عاشورہ کے تمام مذہبی پروگراموں، مجالس اور مرکزی جلوس کے انتظامات و نگرانی کی ذمہ داری مرکزی امام باڑہ کمیٹی نے انجام دی۔ کمیٹی کے اراکین اور رضاکار جلوس کے نظم و نسق، عزاداروں کی رہنمائی اور دیگر انتظامات کو مؤثر انداز میں یقینی بنانے کے لیے مسلسل سرگرم رہے۔
یومِ عاشورہ کے موقعے پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے پورے راستے پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار تعینات رہے، جب کہ حساس مقامات پر خصوصی نگرانی رکھی گئی۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے جامع ٹریفک پلان نافذ کیا گیا، جس کے تحت متبادل راستوں کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ عام شہریوں کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔
عزاداروں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا گیا، جہاں پانی، شربت اور دیگر اشیائے خورد و نوش مفت فراہم کی گئیں۔ علاوہ ازیں، محکمہ صحت کی جانب سے طبی امدادی کیمپ قائم کیے گئے اور ایمبولینسیں تعینات رہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔
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