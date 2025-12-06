ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان آئیڈل سیزن-2 کے گرینڈ فائنل کا اختتام
جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں منعقدہ گلوکاری مقابلہ شوپیان آئیڈل سیزن 2 میں اشعر بن خورشید کو فاتح قرار دیا گیا۔
Published : December 6, 2025 at 2:01 PM IST
شوپیاں(شاہد ٹاک): ضلع شوپیان میں سالانہ ضلع سطح کے گلوکاری مقابلہ شوپیان آئیڈل سیزن 2 کا فائنل مقابلہ گورنمنٹ ڈگری کالج شوپیان میں جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ پروگرام ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے ڈپٹی کمشنر شیشیر گپتا کی نگرانی میں نشہ مُکت بھارت ابھیان کے تحت منعقد کیا گیا۔
سات فائنلسٹ گلوکاروں نے اپنی دلکش اور پُراثر نغموں سے حاضرین کو محظوظ کیا اور بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ فائنل کے سخت مقابلے کے بعد اشعر بن خرشید کو شوپیان آئیڈل سیزن-2 کا فاتح قرار دیا گیا، جنہیں ٹرافی، اسنادِ ستائش اور 8 ہزار روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔
عاشق احمد وانی اور منظور احمد شاہ نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دونوں فنکاروں کو ٹرافیاں، اسناد اور 5 ہزار اور 3 ہزار روپے کے نقد انعامات پیش کیے گئے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شوپیان شیشیر گپتا نے جیتنے والے گلوکار سمیت تمام فائنلسٹس کو مبارک باد پیش کی اور اُن کی صلاحیت، تخلیقی رجحان اور اعتماد کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پلیٹ فارم نوجوانوں کی پوشیدہ قابلیت کو اُجاگر کرنے اور انہیں مثبت و تخلیقی سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہیں۔
ڈی سی نے نشہ مُکت بھارت ابھیان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ادب، فن، کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کو منشیات سے پاک اور صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے۔اس سالانہ ٹیلنٹ شو کے دوسرے سیزن میں 80 سے زائد اُمیدواروں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جن میں سے مختلف مراحل کے بعد 7 فائنلسٹس کا انتخاب عمل میں آیا۔
تقریب میں اے ڈی ڈی سی ڈاکٹر ناصر احمد لون، اے ڈی سی ڈاکٹر ذاکر حسین فاض، پرنسپل جی ڈی سی شوپیان ڈاکٹر شفیق احمد، جی ایم ڈی آئی سی شُرجیل نائک، مختلف محکموں کے افسران، عملہ اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔