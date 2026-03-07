ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عالمی یوم خواتین 2026 کے موقع پر رامبن میں عظیم الشان تقریب کا اہتمام
ڈپٹی کمشنر ورنجیت سنگھ چرک نے خواتین کو مبارکباد پیش کی اور معاشرے و قوم کی تعمیر میں ان کی قیمتی خدمات کو سراہا۔
Published : March 7, 2026 at 10:03 PM IST
رامبن (نواز رونیال) بین الاقوامی یومِ خواتین 2026 کی جاری تقریبات کے سلسلے میں جموں و کشمیع کے ضلع رامبں انتظامیہ نے کانفرنس ہال رامبن میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کی۔ اس تقریب میں خواتین افسران، طالبات، سماجی کارکنان اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے پرجوش انداز میں شرکت کی۔
پروگرام میں"تمام خواتین اور بچیوں کے لیے حقوق، انصاف اور عمل" کے موضوع کے تحت منعقد کیا گیا، جس میں معاشرے کے تمام طبقات کی خواتین کے لیے قانونی، سماجی اور عملی مساوات پر زور دیا گیا۔ اسی دوران مہم کا موضوع "Give To Gain" بھی اجاگر کیا گیا جس کا مقصد رہنمائی، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے ذریعے خواتین کی کامیابی کے لیے مثبت اثر پیدا کرنا ہے۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ورنجیت سنگھ چرک، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ساحل بھگوترا، ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی ہریش چندر، تحصیلدار ہیڈکوارٹر ریجوتا مہاجن، بی ڈی او ہیڈکوارٹر شالینی چندیال، ڈپٹی ایس پی آپریشنز منیشا ملہوترا اور دیگر سینئر افسران و خواتین نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے تمام خواتین اور بچیوں کو بین الاقوامی یومِ خواتین کی مبارکباد پیش کی اور معاشرے اور قوم کی تعمیر میں ان کی قیمتی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا جامع اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ بچیوں کی ہمہ جہتی ترقی پر توجہ دیں تاکہ انہیں مساوی مواقع، تحفظ، تعلیم اور معاشی خودمختاری حاصل ہو سکے۔
ڈپٹی کمشنر نے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مختلف فلیگ شپ اسکیموں اور فلاحی منصوبوں کا بھی ذکر کیا اور شرکاء پر زور دیا کہ وہ ان اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اور ایک زیادہ منصفانہ اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ورنجیت سنگھ چرک نے بھی شرکاء کو مبارکباد دی اور نوجوان لڑکیوں کو ضلع میں جاری مختلف مواقع اور ترقیاتی پروگراموں کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ وہ مختلف شعبوں میں کامیاب کیریئر بنا سکیں۔
اس سے قبل تحصیلدار ہیڈکوارٹر، بی ڈی او ہیڈکوارٹر اور ڈپٹی ایس پی آپریشنز نے خصوصی مقررین کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ایسے معاشرے کی ضرورت پر زور دیا جہاں مرد و خواتین کو یکساں حقوق، عزت اور مواقع حاصل ہوں۔ تقریب کو مزید رنگین بنانے کے لیے مختلف اسکولوں کے طلبہ اور مقامی فنکاروں نے خواتین کے بااختیار بنانے کے موضوع پر مبنی خوبصورت ثقافتی پروگرام پیش کیے جن میں گیت، رقص اور دیگر پرفارمنس شامل تھیں۔
اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین اور باصلاحیت طالبات کو اعزازات سے نوازا۔ اس کے علاوہ خواتین مستحقین میں سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئیں۔ شرکاء کو ان کی کامیابیوں اور تقریبات میں فعال شرکت کے اعتراف میں سرٹیفکیٹس اور ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ پروگرام کے اختتام پر ضلع بھر میں خواتین اور بچیوں کے حقوق، وقار اور بااختیار بنانے کے لیے مسلسل کام جاری رکھنے کا اجتماعی عہد کیا گیا۔