ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وندے بھارت سری نگر جموں ٹرین میں جی پی ایس میں ہوگا انفارمیشن سسٹم
وندے بھارت سری نگر جموں ٹرین میں جی پی ایس پر مبنی انفارمیشن سسٹم ہوگا۔
Published : April 29, 2026 at 9:07 AM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی): جموں–سرینگر کے درمیان ’وندے بھارت‘ ٹرین سروس کا تاریخی آغاز، افتتاحی خصوصی ٹرین تیس اپریل کو روانہ ہوگی۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے جموں و کشمیر میں سیاحت اور بہتر رابطہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے جموں سے سرینگر کے درمیان جدید ’وندے بھارت‘ ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں افتتاحی خصوصی ٹرین (نمبر 02601) 30 اپریل 2026 کو اپنی پہلی سفر کا آغاز کرے گی ریلوے حکام کے مطابق یہ جدید 20 کوچوں پر مشتمل وندے بھارت ٹرین جموں توی سے روانہ ہو کر سرینگر تک دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے مسافروں کو تیز، محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کرے گی۔ اس اہم سروس کے آغاز سے قبل 28 اپریل کو جموں سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تک کامیاب ٹرائل رن بھی انجام دیا گیا افتتاحی دن ٹرین 267 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اس ٹرین میں جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں جن میں ’کَوچ‘ حفاظتی نظام،جی پی ایس پر مبنی معلوماتی نظام اور آرام دہ گھومنے والی نشستیں شامل ہیں۔سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے کہا کہ یہ ٹرین مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی ہے اور مسافروں کو عالمی معیار کا سفری تجربہ فراہم کرے گی۔ ان کے مطابق اس سروس سے نہ صرف سفر کے وقت میں کمی آئے گی بلکہ مقامی معیشت اور سیاحت کو بھی نمایاں فروغ ملے گا۔