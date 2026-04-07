بیساکھی سے قبل اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے: جی پی سی پلوامہ
گردوارہ پربندھک کمیٹی نے بیساکھی کے موقعے پر انتظامیہ سے سکھ برادری کو خصوصی گیس کوٹہ فراہم کرنے کی اپیل کی۔
Published : April 7, 2026 at 11:13 AM IST
ترال ( شبیر بٹ): بیساکھی کا تہوار چودہ اپریل کو پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس ضمن میں آج گردوارہ پربندھک کمیٹی پلوامہ کے ذمہ داروں نے بورڈنگ ہاوس ترال میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد کی۔ اس میں بیساکھی کو لیکر کیے جا رہے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔
آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں جی پی سی پلوامہ کے صدر ماسٹر کلونت سنگھ نے دیگر معززین کی موجودگی میں کہا کہ بیساکھی کی مناسبت سے پلوامہ ضلع انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے اور سکھ برادری کو بھر پور تعاون فراہم ہونا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ رسوئی گیس کی قلت سے جہاں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اس موقعے پر سکھ طبقے کے لیے خصوصی گیس کوٹہ فراہم کرنا چاہیے کیونکہ گردوارں میں آنے والے عقیدت مندوں کے لیے لنگر تیار کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلم برادری سے اپیل کی کہ وہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی بیساکھی کے موقعے پر سکھ سنگھت کے ساتھ مل کر اس تہوار کو شایان شان طریقہ سے منانے میں تعاون کریں تاکہ بھائی چارہ کی مثال قائم رہے۔