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جموں کشمیر میں مردم شماری عملے کے لیے سخت ہدایات، فرائض میں غفلت پر قید اور جرمانے کا انتباہ
حکمنامے کے مطابق مردم شماری میں غفلت، فرائض سے انکار کو سنگین خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔
Published : June 6, 2026 at 8:00 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں مردم شماری 2027 کے تحت جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشن کے دوران فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی، مردم شماری کے کام سے انکار یا ریکارڈ میں رد و بدل کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے ایک حکم نامے میں کہا کہ ایسے معاملات میں متعلقہ ملازمین کو تین سال تک قید اور ایک ہزار روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مردم شماری سال 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت یکم جون سے 30 جون تک ہاؤس لسٹنگ آپریشن جاری ہے۔ اس قومی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین، خصوصاً اساتذہ اور فیلڈ سطح کے افسران کو اینیومیریٹرز اور سپروائزرز کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
حکومت کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مردم شماری سے متعلق ذمہ داریاں قانونی نوعیت کی حامل ہیں اور مقررہ مدت کے اندر ان کی تکمیل لازمی ہے۔
حکم نامے کے مطابق مردم شماری کے کام میں غفلت، فرائض سے انکار یا معلومات میں جان بوجھ کر رد و بدل کو سنگین خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، جس پر قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ محکمہ جاتی سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔
حکام کے مطابق خاطی ملازمین کی تنخواہ میں تخفیف، ترقی روکنے، معطلی اور حتیٰ کہ ملازمت سے برطرفی جیسی کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام سرکاری محکموں اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ مردم شماری 2027 کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اس کے کامیاب انعقاد کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں۔
سپروائزرز کو علاقائی جانچ، معیار کی نگرانی، ڈیٹا کی تصدیق اور مجموعی نگرانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جبکہ اینیومیریٹرز گھر گھر جا کر معلومات جمع کرنے، عمارتوں کی شناخت اور نقشہ سازی کا کام انجام دیں گے۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام مقررہ ملازمین کے لیے سرکاری موبائل ایپ کا استعمال، تربیتی پروگراموں میں شرکت اور فیلڈ ڈیوٹی کے دوران شناختی کارڈ ساتھ رکھنا لازمی ہوگا۔
متعلقہ افسران کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ مردم شماری کے عملے کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر ان کے دفتری اوقات میں مناسب رد و بدل کیا جائے۔
یہ احکامات جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر سیکریٹری ایم راجو کی جانب سے جاری کیے گئے، جن میں مردم شماری 2027 کے عمل کو شفاف، مؤثر اور بروقت مکمل کرنے پر زور دیا گیا ہے
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