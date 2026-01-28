ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جی ایم سی اودھمپور معاملہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکومت نے تحقیقات کا حکم دے دیا
سرکاری حکم نامہ کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر اشوتوش گپتا، پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔
جموں: (محمد اشرف گنائی) گورنمنٹ میڈیکل کالج اودھمپور میں ایک مریض کی موت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال اور سوشل میڈیا پر مقامی ایم ایل اے اور ڈاکٹروں کے بحث کی ویڈیوز کے وائرل ہونے کے معاملے پر جموں و کشمیر حکومت نے باضابطہ انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ یہ واقعہ 27 جنوری کو پیش آیا تھا جس کے بعد مقامی رکن اسمبلی پون گپتا اور ڈاکٹروں کے درمیان تلخ کلامی کی اطلاعات سامنے آئیں۔
حکم نامہ کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر اشوتوش گپتا، پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے، جو اس واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کریں گے۔
انکوائری میں واقعے کے حالات،واقعات کے تسلسل،انتظامی، سکیورٹی اور ادارہ جاتی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ انکوائری آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اپنی جامع رپورٹ حکومت کو پیش کریں۔
ادھر اودھمپور ویسٹ کے ایم ایل اے پون گپتا نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ایک نوجوان لڑکے کی موت طبی غفلت کے باعث ہوئی کیونکہ مبینہ طور پر اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کو طلب کیا تاکہ ان کی غیر موجودگی پر سوال کیا جا سکے۔
ایم ایل اے پون گپتا کے مطابق،ان کا مقصد طبی عملے کو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرانا اور مریض کی موت پر جوابدہی کا مطالبہ کرنا تھا۔انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر صحت سکینہ ایتو نے خود اس واقعے کا از خود نوٹس لیا اور مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پون گپتا نے یہ بھی کہا کہ جل شکتی وزیر جاوید رانا نے ان سے رابطہ کیا اور واضح کیا کہ کسی منتخب رکن اسمبلی کے ساتھ بدسلوکی یا توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پروفیسر ڈاکٹر اشوتوش گپتا، پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں نے ائ ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کی طرف سے ان کو اس معاملے میں انکوائری ممبر منتخب کیا گیا ہیں اور میں صاف شفاف طریقے سے اس کی انکوائری کرو گا اور دونوں فریقین سے بات چیت کرکے اپنی رپورٹ پیش کرو گا-