پہلگام: ہاپت نارڈ اسکول کو شہید عادل حسین شاہ کے نام سے ملی نئی پہچان، سکینہ ایتو نے کیا افتتاح
پہلگام علاقے کے ہاپت نارڈ میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول کا نام بدل کر اس کا نام شہید عادل میموریل ہائی اسکول کر دیا گیا۔
Published : May 20, 2026 at 8:29 PM IST
اننت ناگ: جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے کے ہاپت نارڈ میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول کا نام تبدیل کر کے اسے شہید سید عادل حسین شاہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ شہید سید عادل حسین شاہ نے 22 اپریل 2025 کو بیسرن پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے دوران سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ان کی بہادری، جرات اور قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منگل کے روز ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی جب کہ رکن اسمبلی پہلگام الطاف قلو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر، چیف ایجوکیشن افسر اننت ناگ، سول و پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، مختلف محکموں کے عہدیداران، اساتذہ، طلبہ اور بڑی تعداد میں مقامی باشندگان بھی موجود تھے۔
تقریب کا آغاز شہید سید عادل حسین شاہ کے ایصالِ ثواب کیلئے خصوصی دعا اور گلہائے عقیدت پیش کرنے سے ہوا۔ بعد ازاں مقررین نے عادل حسین کی قربانی، بہادری اور انسانیت کیلئے پیش گئی قربانی کو یاد کرتے ہوئے انہیں زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسکول کا نام شہید کے نام سے منسوب کرنا نہ صرف ان کی عظیم قربانی کا اعتراف ہے بلکہ نئی نسل کیلئے ایک روشن مثال بھی ہے۔
اپنے خطاب میں سکینہ ایتو نے کہا کہ امن و امان اور عوام کے تحفظ کیلئے جان قربان کرنے والے بہادر افراد ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید سید عادل حسین شاہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے انسانیت، بہادری اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو عظیم شخصیات کے نام سے منسوب کرنا نوجوان نسل کو حب الوطنی، انسان دوستی اور بے لوث خدمت کے جذبے سے روشناس کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
ایم ایل اے پہلگام الطاف کلو نے بھی شہید کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام کے عوام ان کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کا نام تبدیل کرنا شہید اور ان کے خاندان کے ساتھ عوامی محبت، احترام اور جذباتی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر اور چیف ایجوکیشن افسر اننت ناگ نے اس اقدام کو تاریخی اور بامعنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات طلبہ کیلئے تحریک اور رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی جانب سے شہید کو باوقار انداز میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے عمل کو سراہا۔
تقریب کے دوران جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے جہاں مقامی لوگوں، طلبہ اور شہید کے اہل خانہ نے ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم کیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ قوم کے ہیروز کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے کردار اور خدمات سے سبق حاصل کر سکیں۔
تقریب کا اختتام شہید کے ایصالِ ثواب کے لیے اجتماعی دعا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے ساتھ ہوا۔ مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت نے اتحاد، احترام اور شہید کے لیے عوامی عقیدت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
