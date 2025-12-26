ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی سی آفس اننت ناگ میں سرکاری ملازم رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار
جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ ضلع میں ڈپٹی کمشنرآفس میں سرکاری کام کیلئےرشوت لیتے ہوئے ملازم کو پکڑا گیا مزید کاروائی جاری ہے
Published : December 26, 2025 at 5:20 PM IST
اننت ناگ( اشفاق میر): ضلع اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر آفس میں تعینات ایک سرکاری ملازم کو اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) کی ٹیم نے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
ذرائع کے مطابق سندو اچھہ بل سے تعلق رکھنے منظور احمد آہنگر ولد محمد رفیق آہنگر، جو محکمہ دیہی ترقی میں بطور ہیلپر،ورکر خدمات انجام دے رہا تھا، اے سی بی کی ٹیم نے 4000 ہزار روپئے رشوت لیتے ہوئے ہوئے پکڑا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ شکایت کنندہ نے اینٹی کرپشن بیورو سے رجوع کیا تھا اور الزام عائد کیا تھا کہ مذکورہ ملازم سرکاری کام انجام کرنے کے عوض غیر قانونی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد اے سی بی نے تمام قانونی تقاضے مکمل کرتے ہوئے کارروائی کی۔ رشوت کی رقم آزاد گواہوں کی موجودگی میں ملزم کے قبضے سے برآمد کی گئی۔
ملزم کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا ملزم اس سے قبل بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے یا نہیں۔