گورنمنٹ وومنز کالج سرینگر کےکیمپس میں فون اور سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی عائد
نوٹیفیکشن کے مطابق کالج کے احاطے سے سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کا مواد اپ لوڈ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے
Published : April 24, 2026 at 3:49 PM IST
سرینگر (پرویزالدین): گورنمنٹ کالج برائے خواتین نوا کدل سرینگر نے اپنے کیمپس میں موبائل فون کے استعمال اور سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ اس حوالے سے سخت تادیبی اقدامات نافذ کرتے ہوئے کلاج انتظامیہ نے کسی بھی خلاف ورزی پر فوری معطلی کا انتباہ بھی دیا ہے۔
جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق طلباء کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور ادارے کے ہموار کام کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے قواعد وضوابط پر کی سختی عمل پیرا رہیں۔ حکم نامے کے مطابق کالج کیمپس میں موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کردی گئی ہے ۔موبائل فون سے ریلز بنانے ریکارڈنگ یا کسی بھی طرح کے مختصر ویڈیوز وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
نوٹیفیکشن میں واضح طور پر لکھا گیا کہ کالج کے احاطے سے سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کا مواد کو اپ لوڈ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کالج انتظامیہ نے متنبہ کیا ہے کہ اس اصول کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیشگی اطلاع کے بغیر فوری طور پر معطلی عمل میں لائی جائے گی جو کہ ایک سخت نفاذ کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے۔
اس کے علاوہ طلباء کو کیمپس میں کھانے اور پارسل سمیت آن لائن آرڈر دینے یا وصول کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کلاس کے اوقات میں موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پر اپنے بیگ میں رکھا جاناچاہیے۔انتظامیہ نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ کالج کا نظم و ضبط اور مناسب تعلیمی ماحول کو برقرار رکھنے کے جاری ہدایات پر من عن عمل پیرا رہیں۔