ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صرف تکنیکی غلطی پر بھرتی منسوخ نہیں ہو سکتی: انجینئنرنگ بھرتی عمل میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ
ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف تکنیکی خامی کی بنیاد پر شفاف بھرتی عمل کو منسوخ کرنا غیر قانونی اور غیر مناسب ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 6:11 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھرتی عمل میں بدعنوانی یا دھوکہ دہی کا کوئی ثبوت نہ ہو تو صرف طریقۂ کار کی غلطی کی بنیاد پر اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے ایسی وجہ کو "فرضی" اور قانونی طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔
دس صفحات پر مشتمل فیصلے میں چیف جسٹس ارون پلی اور جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی دو داخلی اپیلیں خارج کر دیں۔ یہ اپیلیں اس سنگل جج کے فیصلے کے خلاف تھیں جس میں جموں و کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی میں انجینئرنگ اسامیوں کی بھرتی منسوخی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔
اپیل کنندگان میں جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری اور اس کے افسران شامل تھے، جن کی نمائندگی ڈپٹی ایڈووکیٹ جنرل بکرمدیپ سنگھ اور سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی نے اپنے معاون وکلا کے ساتھ کی۔
جواب دہندگان میں ایک اپیل میں سمیر احمد خان اور دیگر، جبکہ دوسری میں شرن گپتا اور دیگر شامل تھے۔ ان کی نمائندگی وکلا میاں طفیل، ایم سلیم پرے اور سینئر وکیل ابھیناو شرما نے اپنی ٹیم کے ساتھ کی۔
یہ تنازع ستمبر 2017 میں جاری کیے گئے اشتہارات سے پیدا ہوا، جن میں اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر کی 77 اسامیوں کے لیے بھرتی کی گئی تھی۔ انتخابی عمل میں ایک تحریری امتحان شامل تھا جو ایک نجی کمپنی M/s LM Energy and Software Private Limited نے منعقد کیا تھا۔
حکومت نے دسمبر 2019 میں اس بھرتی کو منسوخ کر دیا۔ اس کی واحد وجہ یہ بتائی گئی کہ امتحان لینے والی ایجنسی کو بغیر ٹینڈر یا اظہار دلچسپی کے مقرر کیا گیا، جس سے شفافیت متاثر ہوئی کیونکہ دیگر اداروں کو موقع نہیں ملا۔
رِٹ عدالت نے اس منسوخی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو چار ہفتوں میں بھرتی عمل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ انتظامیہ نے اس فیصلے کو ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا، لیکن ہائی کورٹ نے رِٹ عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سرکاری اپیل مسترد کر دی۔
بینچ نے کہا کہ منسوخی کا حکم صرف ایک "تکنیکی کمی" پر مبنی تھا اور اس میں امتحان کے انعقاد یا امیدواروں کی میرٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ بھرتی منسوخی کی پیش کی گئی وجہ "فرضی نوعیت" کی ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ اگرچہ امیدواروں کو تقرری کا مکمل حق حاصل نہیں ہوتا، لیکن ریاست کسی بھی بھرتی عمل کو من مانی طور پر ختم نہیں کر سکتی، خاص طور پر جب وہ آخری مراحل میں ہو۔ بینچ نے نوٹ کیا کہ "تحریری امتحان پہلے ہی ہو چکا تھا، ایجنسی پر دھوکہ دہی یا نااہلی کا کوئی الزام نہیں تھا، اور منسوخی کے حکم میں کوئی ایسی قانونی خامی نہیں بتائی گئی جو انتخابی عمل کی شفافیت کو متاثر کرے۔"
ایسی صورت میں عدالت نے کہا کہ پورے عمل کو منسوخ کرنا غیر مناسب ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ طریقۂ کار میں کمی ایک بے ضابطگی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اس سے انتخابی عمل کی شفافیت متاثر نہ ہو، پوری بھرتی کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔
فیصلے میں کہا گیا: "صرف طریقۂ کار کی کمی کو کسی ایسے مضبوط جواز کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا جس کی بنیاد پر آخری مرحلے میں پہنچے بھرتی عمل کو ختم کیا جائے۔"
انتظامیہ نے یہ دلیل بھی دی کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے بعد نئے ریزرویشن زمرے جیسے معاشی طور پر کمزور طبقات اور پہاڑی بولنے والے افراد شامل کیے گئے، جس سے پرانا عمل جاری رکھنا غیر منصفانہ ہو جاتا ہے۔
عدالت نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ منسوخی کے حکم میں اس کا ذکر نہیں تھا، اس لیے بعد میں نئی وجوہات شامل نہیں کی جا سکتیں۔ عدالت نے کہا کہ انتظامی فیصلے ان ہی وجوہات پر قائم رہتے ہیں جو اس میں درج ہوں، بعد میں دلائل سے انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے دونوں اپیلیں، بشمول سرینگر ونگ کے متعلقہ کیس، خارج کر دیں اور بھرتی عمل مکمل کرنے کے حکم کو برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ سرکار کے فیصلے میں کوئی وزن نہیں اور یہ بھی واضح کیا کہ "انتظامی خامیاں امیدواروں کے ساتھ انصاف پر حاوی نہیں ہو سکتیں جب بھرتی کا عمل خود شفاف ہو۔"
