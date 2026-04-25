بیس سالہ خدمات کے بعد ڈیلی ویجر کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا: جموں کشمیر ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے بیوہ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے مرحوم ملازم کی سروس مستقل کرنے اور تمام مالی فوائد دینے کا حکم برقرار رکھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 25, 2026 at 4:36 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے یونین جموں کشمیر کی ٹیریٹری انتظامیہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ٹریبونل کے اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں ایک یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور کی وفات کے بعد اس کی سروس کو مستقل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ ملازم بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک یومیہ اجرت پر مسلسل خدمات انجام دیتا رہا تھا۔
پانچ صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس شہزاد عظیم اور جسٹس سندھو شرما پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جموں میں کہا کہ حکومت دو دہائیوں سے زائد عرصہ تک مسلسل کام لینے کے بعد ملازم کو مستقل کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔
بینچ یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کی طرف سے دائر رِٹ پٹیشن کی سماعت کر رہی تھی، جس میں محکمہ خزانہ اور صحت و طبی تعلیم کے علاوہ سینئر ہیلتھ افسران، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جموں، چیف میڈیکل آفیسر ڈوڈہ اور بلاک میڈیکل آفیسر گندوہ شامل تھے۔ اس درخواست میں 30 ستمبر 2025 کے سنٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل جموں بینچ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس نے ڈوڈہ کی 51 سالہ بیوہ سارہ بیگم کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔
سارہ بیگم نے اپنے مرحوم شوہر محمد رفیع خان کے لیے انصاف مانگا تھا، جو 26 نومبر 1993 سے ایڈہاک بنیاد پر جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اور 14 دسمبر 2014 کو وفات تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔
ٹریبونل نے حکومت کو ہدایت دی تھی کہ ان کی سروس کو 11 جنوری 2013 سے مستقل کیا جائے، جس دن ان کے جونیئرز کو مستقل کیا گیا تھا، اور تمام واجبات جیسے بقایاجات، پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد جاری کیے جائیں۔
عدالت نے کہا: "دو دہائیوں سے بھی زائد عرصہ تک کام لینے کے بعد ریاست یہ نہیں کہہ سکتی کہ ملازم صرف ایڈہاک تھا۔" اور واضح کیا کہ طویل خدمات کام کی مستقل نوعیت کو ظاہر کرتی ہیں۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ خان کے کیس کو پہلے ہی جموں و کشمیر سول سروسز (خصوصی دفعات) ایکٹ 2010 کے تحت ایک بااختیار کمیٹی نے مستقل کرنے کے لیے سفارش کی تھی، لیکن جب باضابطہ احکامات جاری ہوئے تو ان کا نام شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے جونیئرز، جن میں فاروق احمد زرگر بھی شامل ہیں، کو مستقل کر دیا گیا۔
ججوں نے اس اخراج کو بلاجواز اور امتیازی قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ "ریاست ایک مثالی آجر ہونے کے ناطے منصفانہ رویہ اپنائے اور 'ہائر اینڈ فائر' پالیسی اختیار نہ کرے"، اور یہ بھی کہا کہ مستقل نہ کرنا آئین کے آرٹیکل 14 اور 16 کے تحت برابری کے حق کی خلاف ورزی ہے۔
حکومت کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہ 2010 کا قانون اور بعد کے قواعد ختم ہو چکے ہیں، عدالت نے کہا کہ حاصل شدہ حقوق کو ماضی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔
بینچ نے کہا، "مرحوم کو حاصل حق کو ماضی سے ختم نہیں کیا جا سکتا"، اور واضح کیا کہ کسی قانون کا خاتمہ پہلے سے قائم حقوق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ عدالت نے مزید کہا، "یہ ایک بیوہ کا معاملہ ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کی باعزت زندگی کے لیے مرحوم شوہر کی سروس مستقل کروانا چاہتی ہے"۔ اور ریاست کو ہدایت دی کہ وہ تکنیکی بنیادوں پر مقدمہ کو طول دینے کے بجائے ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔
آخر میں عدالت نے کہا کہ ٹریبونل نے ایک "عملی نقطہ نظر" اپنایا ہے اور اس کے حکم میں کوئی قانونی یا حقائق کی غلطی نہیں پائی گئی۔ عدالت نے حکومت کی درخواست کو "بے بنیاد" قرار دے کر خارج کر دیا اور حکم جاری کیا کہ مرحوم ملازم کی سروس کو اسی تاریخ سے مستقل کیا جائے جس دن اس کے جونیئر کو کیا گیا تھا، اور تمام متعلقہ فوائد بھی دیے جائیں۔
