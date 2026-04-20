حکومت کی ترجیح اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں کو مضبوط بنانا، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہے،عمر عبداللہ
ایک بڑے عوامی اجتماع سےخطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نےکہا کہ اقتدار عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ذاتی آرام کے لیے۔
Published : April 20, 2026 at 10:53 PM IST
جموں:(اشرف غنائی) جموں کشمیر کے وزیر اعلی نے آج ضلع راجوری کے نوشہرہ علاقے کا تفصیلی دورہ کیا جہاں انہوں نے این ایچ-144A پل سے نوشہرہ قصبہ تک اپ گریڈ شدہ سڑک اور 100 بستروں پر مشتمل سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا افتتاح کیا، جبکہ سنگل ٹنل پروجیکٹ کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا۔
وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ان کے کابینہ کے رفقاء بھی موجود تھے، اور اس دورے کو خطے میں رابطہ اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر عوام کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، سڑک کے دونوں جانب لوگوں کا ہجوم امڈ آیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنی خوشی اور حمایت کا اظہار کیا۔ اپ گریڈ شدہ سڑک منصوبہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی (آر اینڈ بی) کی جانب سے 7.99 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف رابطہ بہتر ہوگا بلکہ ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی اور مسافروں کے سفر کا وقت بھی کم ہوگا۔
اس دوران وزیر اعلیٰ نے 18.18 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے جدید 100 بستروں کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا افتتاح کیا، جو جدید طبی سہولیات سے آراستہ ہے۔ اس اسپتال سے نوشہرہ اور ملحقہ علاقوں کے عوام کو بہتر علاج معالجہ کی سہولیات فراہم ہوں گی۔
اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ سریندرچودھری، وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال کے مختلف شعبوں بشمول ایکسرے، ای سی جی، الٹراساؤنڈ رومز، معائنہ کمروں اور بلڈ اسٹوریج یونٹ کا معائنہ کیا اور ڈاکٹروں، عملے اور مریضوں سے بات چیت کرتے ہوئے صحت خدمات کے معیار کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اقتدار عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ذاتی آرام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں کو مضبوط بنانا، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کرنا ہے انہوں نے پیر پنجال خطے کے عوام کی امنگوں کو پالیسی سازی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرتی رہے گی۔
انہوں نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی، آنگن واڑی اور آشا ورکروں کے لیے بہتر معاوضے، غریب خاندانوں کو مفت گیس سلنڈر، بجلی سپورٹ اور خواتین کے لیے مفت بس سفر جیسی فلاحی اسکیموں کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوام سے کیا گیا وعدہ ہے جسے پورا کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ نوشہرہ سڑک اور اسپتال جیسے منصوبے، جو برسوں سے زیر التوا تھے، موجودہ حکومت کی کوششوں سے مکمل ہوئے ہیں۔ عوام کے گرمجوش استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر کو خوشحال بنانے کے لیے مسلسل کام جاری رکھے گی۔ نوشہرہ پہنچنے سے پہلے وزیر اعلیٰ نے سنگل ٹنل پروجیکٹ کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ حکام نے انہیں بتایا کہ 2.79 کلومیٹر طویل یہ ٹنل کلی دھار رینج میں تعمیر کی جا رہی ہے، جس سے سفر کے وقت میں 40 سے 45 منٹ کی کمی آئے گی اور اسے 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔