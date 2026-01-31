ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکومت پلوامہ کے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے کوشاں: ڈاکٹر بشارت قیوم
ضلع کے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لئے ضلع انتظامیہ اور سرکار کوشاں ۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم
Published : January 31, 2026 at 6:11 PM IST
پلوامہ : محکمہ امورِ نوجوانان و کھیل کود اور ضلع انتظامیہ پلوامہ کے اشتراک سے ضلع پلوامہ میں سرمائی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے جوڑے رکھنا اور ونٹر اسپورٹس کو فروغ دینا تھا۔
یہ سرمائی کھیلوں کا انعقاد ضلع کے بالائی علاقے سی بی ناتھ، شادیمارگ میں کیا گیا، جہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ مقابلوں میں سنو کرکٹ، سنو کبڈی، ٹگ آف وار، سنو رن سمیت دیگر تفریحی و جسمانی کھیل شامل تھے، جن سے نہ صرف نوجوان بلکہ تماشائی بھی خوب محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر بڑی عمر کے شہریوں نے بھی کھیلوں کا مشاہدہ کیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔
کھیلوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقابلے انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور جسمانی و ذہنی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے سرمائی کھیلوں کے مقابلے آئندہ بھی منعقد کیے جائیں تاکہ ونٹر اسپورٹس کو فروغ مل سکے۔ نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ سی بی ناتھ جیسے بالائی علاقوں کو سیاحتی نقشے پر نمایاں کیا جائے، جس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان مقابلوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے اور نوجوان سخت موسمِ سرما میں بھی کھیل کود سے وابستہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں بلکہ نوجوانوں کو منفی رجحانات سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مقابلوں میں بچوں کے ساتھ ساتھ بزرگ شہریوں کی شرکت خوش آئند ہے، جس سے علاقے میں کھیلوں کا ماحول فروغ پا رہا ہے اور سماجی ہم آہنگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ضلع پلوامہ کے نوجوانوں نے ملکی سطح پر مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کر کے نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ ضلع پلوامہ کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ادھر وادی کشمیر میں موسمِ سرما کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور بالائی علاقوں میں اب بھی برف باری کے اثرات نمایاں ہیں، جس کے باوجود اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد ایک خوش آئند قدم قرار دیا جا رہا ہے۔