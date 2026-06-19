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حکومت عوام کو درپیش مشکلات کے ازالے اور علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی، سکینہ ایتو
ایتو نے کہاحکومت ان کسانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے زمینوں پر کاشتکاری کرکےاپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔
Published : June 19, 2026 at 6:55 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) ضلع پلوامہ کے کوئل علاقے میں آج جموں و کشمیر حکومت کی وزیر برائے صحت و طبی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ مسعود ایتو نے ایک عوامی دربار کی صدارت کی، جس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عوام نے اپنے مسائل، شکایات اور ترقیاتی مطالبات وزیر موصوفہ کے سامنے رکھے۔ سکینہ مسعود ایتو نے عوامی مسائل کو سنا اور یقین دلایا کہ حکومت عوام کو درپیش مشکلات کے ازالے اور علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ہدایت دی۔
بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) ذمہ دار ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ڈی پی عمر عبداللہ کی قیادت والی موجودہ حکومت کے خلاف سیاسی خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ حکومت عوامی فلاح و بہبود، ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔
سرکاری اراضی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے سکینہ مسعود ایتو نے واضح کیا کہ حکومت ان کسانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے زمینوں پر کاشتکاری کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسانوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور انہیں کسی بھی صورت میں ان کے جائز حقوق سے محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور عوامی اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔