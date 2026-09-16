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رام بن میں طالبہ کو ہراساں کرنے کے الزام پر گورنمنٹ ٹیچر معطل
ایک طالبہ کی شکایت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد استاد معطل کرکے ایک دوسرے اسکول کے ساتھ اٹیچ رکھا گیا ہے۔
By PTI
Published : September 16, 2026 at 2:01 PM IST
بانہال: جموں و کشمیر کے رام بن ضلع میں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کو طالبہ کو ہراساں کرنے کے الزام کے بعد فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ بدھ کو حکام نے اطلاع دی کہ یہ کارروائی رائز احمد نامی ایک ٹیچر کے خلاف کی گئی ہے، جو زون گول کے گورنمنٹ ہائی اسکول ہروگ میں تعینات تھے۔ یہ کارروائی 14 ستمبر کو تشکیل دی گئی انکوائری کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے بعد انجام دی گئی۔
حکام نے بتایا کہ اسکول کی ایک طالبہ کی جانب سے استاد پر ہراساں کرنے کا الزام لگائے جانے کے بعد انتظامیہ نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ چیف ایجوکیشن آفیسر، رام بن، کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق، ٹیچر کو جموں و کشمیر سیول سروسز (کلاسیفکیشن، کنٹرول اینڈ اپیل) رولز، 1956 کے رول 31 کے تحت معطل کیا گیا ہے۔
سی ای او کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ معطلی کی مدت کے دوران ٹیچر کو زون کھڑی کے گورنمنٹ پرائمری اسکول بھٹہ، ضلع رام بن کے ساتھ منسلک رکھا جائے گا۔ حکام نے یہ بھی کہا کہ انکوائری کے نتائج کی بنیاد پر مزید انتظامی کارروائی انجام دی جائے گی۔