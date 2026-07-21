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حکومت سیاسی سرگرمیاں معطل کرکے متاثرین کی راحت کاری پر توجہ دے: سنیل شرما
سنیل شرما نے کہاکہ راجوری اور پونچھ میں اچانک آنے والے سیلاب کے واقعات میں تقریباً 26 سے 27 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔
Published : July 21, 2026 at 7:28 PM IST
جموں : جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے منگل کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت سے اپیل کی کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو فی الحال معطل کرکے قدرتی آفات سے متاثرہ پونچھ، راجوری اور دیگر علاقوں میں راحت اور بازآبادکاری کے کاموں پر توجہ مرکوز کرے۔
جموں میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ قدرتی آفات کا سامنا کرنے والے لوگوں کے درمیان حکومت کی موجودگی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کی توقعات کے مطابق حکومت کا ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، "بی جے پی نے ہر متاثرہ خاندان اور فرد تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بحران کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہو اور انہیں ضروری مدد فراہم کرے۔
قائد حزب اختلاف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت راحت کاری اور بازآبادکاری کے کاموں میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دوبارہ ریاستی درجے (اسٹیٹ ہُڈ) کے مسئلے کو بہانے کے طور پر استعمال کرتی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں بلکہ متاثرین کی مدد اور راحت کاری کو ترجیح دینے کا وقت ہے۔ سنیل شرما نے کہا، "یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور افراد کو سیاسی اختلافات سے بالاتر ہوکر فوری طور پر کام کرنا چاہیے تاکہ متاثرہ خاندانوں تک ہر ممکن مدد پہنچ سکے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت اس مشکل وقت میں زمینی سطح پر نظر آتی ہے تو بی جے پی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پر راحت اور بازآبادکاری کے کاموں میں حکومت اور انتظامیہ کو مکمل تعاون فراہم کرے گی، لیکن حکومت کو پہلے میدان میں نظر آنا ہوگا۔ سنیل شرما نے کیا کہ بی جے پی اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتی، تاہم عوام کی مشکلات پر خاموش تماشائی بھی نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی امیدیں بی جے پی سے بھی وابستہ ہیں اور ایک ذمہ دار اپوزیشن کے طور پر لوگوں کی آواز اٹھانا پارٹی کی ذمہ داری ہے۔
سنیل شرما نے بتایا کہ بی جے پی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پونچھ و راجوری کے آفت زدہ علاقوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سرینگر میں مجوزہ "سیکریٹریٹ چلو" مارچ کو ملتوی کیا، جس کا مقصد جموں و کشمیر کے اہم عوامی مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ سنیل شرما نے کہا کہ راجوری اور پونچھ اضلاع میں اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں تقریباً 26 سے 27 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ ڈوڈہ ضلع کے رگی نالہ مٹی کے تودے گرنے کے واقعہ میں بھی دو افراد کی جانیں گئیں۔
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انہوں نے کہا کہ بھدرواہ کے بھلیسہ، مروہ-واروان اور کشتواڑ کے کیر (دچھن) علاقوں میں بھی فلیش فلڈ اور دیگر قدرتی آفات سے صورتحال تشویشناک ہے، اگرچہ وہاں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر لوگوں کی مدد کرے۔