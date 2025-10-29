ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر حکومت کی پہل، خواتین پر رات کے اوقات میں کام کرنے کی پابندی ہٹانے کی تجویز پیش کرنے کی تیاری
جموں کشمیر حکومت خواتین پر رات کے اوقات میں کام کرنے کی پابندی ہٹانے جارہی ہے۔ ترمیم شدہ بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
Published : October 29, 2025 at 10:07 AM IST
سری نگر: حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں اپنے بل میں یونین ٹیریٹری میں خواتین پر رات کے وقت کام کرنے پر پابندی ہٹانے کی تجویز پیش کرے گی۔
آج کے لئے جاری اسمبلی اجلاس کے لئے سرکاری شیڈول کردہ بزنس میں تین بل شامل ہیں، جس میں جموں و کشمیر شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ (لائسنسنگ، ریگولیشن آف ایمپلائمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سروس) بل 2025 ایک اہم بل ہے۔ جس میں جموں کشمیر میں رات کے اوقات میں خواتین کے کام کرنے پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے اور دکانوں کو کھولنے اور بند کرنے کے وقت پر عائد پابندی کو ہٹانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری کی طرف سے پیش کیے جانے والے بل میں قانون سے کچھ شقوں کو ہٹاکر ترمیم کی گئی ہے، جس میں رات کے اوقات میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی بھی شامل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں ہٹائی جارہی ہیں کیونکہ خواتین رات کے اوقات میں بھی اپنی مرضی اور رضامندی کے مطابق کام کرسکتی ہیں۔
بل میں دکانیں کھولنے اور بند کرنے کے وقت پر پابندیاں ہٹانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ یہ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے معیارات کے مطابق کام کے اوقات تجویز کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ ریاستی الیکشن کمشنر (SEC) کی زیادہ سے زیادہ عمر کو 70 سال کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ فی الحال، ریاستی الیکشن کمشنر پانچ سال کی مدت یا 65 سال کی عمر تک کام کر سکتا ہے۔
تجویز میں اتر پردیش کی مثال دی گئی ہے جہاں ریاستی الیکشن کمشنر 70 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز ہے، حکومت نے جے اینڈ کے پنچایتی راج ایکٹ میں اسی طرح کی دفعات متعارف کرانے کی تجویز پیش کی ہے۔
سرینگر میں جے اینڈ کے نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام سمیت کئی پرائیویٹ ممبران کی قراردادیں بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔
