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جموں میں دربار موو کے بعد سرکاری دفاتر دوبارہ کھلیں گے، عمر عبداللہ نے سال بھر کی ترقیاتی سرگرمیوں کا کیا ذکر
عوامی رابطہ مہم، بنیادی سہولیات کی بہتری اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کو حکومت کی ترجیحات قرار دیا-
Published : November 1, 2026 at 10:58 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) دربار موو کے تحت سرکاری دفاتر کی کل جموں میں دوبارہ سرگرمیاں شروع ہونے سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ رواں سال جموں و کشمیر میں جوابدہ، جامع اور عوامی ضروریات پر مبنی طرز حکمرانی کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے-
وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان کے مطابق عمر عبداللہ نے رواں سال کے دوران جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں، دور دراز دیہات، قصبوں اور شہری مراکز کے دورے کیے اور لوگوں سے براہ راست ملاقات کرکے ان کے مسائل اور مطالبات سنے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عوامی رابطوں اور زمینی سطح پر حاصل ہونے والی تجاویز کی بنیاد پر حکومت نے سڑکوں کی تعمیر و بہتری، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی کی قابل اعتماد سپلائی، ماحولیاتی تحفظ، معیاری طبی سہولیات، تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کھیلوں اور جدید بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر نے حکومت کے اہم ترقیاتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر کے اچن علاقے میں جدید سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سہولت کے مجوزہ قیام، ادھم پور میں میگا واٹر سپلائی اسکیم، جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں نئے صنعتی اسٹیٹس کی ترقی، توی ونڈر لینڈ منصوبے، یونٹی مالز کے قیام اور جموں و کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے انعقاد جیسے اقدامات اس ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
بیان کے مطابق ان منصوبوں کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع کو وسعت دینے اور عوام کو بہتر سرکاری خدمات فراہم کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے مزید کہا کہ عوامی رابطہ مہم، باقاعدہ زمینی دوروں اور لوگوں کے مسائل کے حل پر توجہ کے ذریعے حکومت ایک ایسے جموں و کشمیر کی تعمیر کے وژن پر عمل پیرا ہے جہاں ترقی کے ثمرات ہر خطے اور معاشرے کے تمام طبقوں تک پہنچ سکیں۔
واضح رہے کہ دربار موو کے تحت سرمائی دارالحکومت جموں میں کل سے سرکاری دفاتر دوبارہ کھل رہے ہیں، جس کے ساتھ ہی انتظامی سرگرمیاں بھی جموں سے شروع ہوں گی۔