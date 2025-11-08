ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکومت کو جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کے لئے کھیلوں کی بہتر سہولیات فراہم کرنے پر توجہ دینی چاہیے:غوثیہ گلزار ایتھلیٹکس کوچ
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں ڈسٹرکٹ ایتھلیٹک ایسوسی ایشن پلوامہ نے ضلعی سطح کی ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔
پلوامہ(سید عادل مشتاق): کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایتھلیٹک ایسوسی ایشن پلوامہ نے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں ضلعی سطح کی ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔ ایتھلیٹکس کے مختلف مقابلوں میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں سمیت 100 سے زائد شرکاء نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں اتھلیٹک ایسوسی ایشن پلوامہ نے ضلع کے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں 100میٹر، 400میٹر، 800میٹر، 1600میٹر دوڑ اور شاٹ پٹ اور جیولن پھینکنے کے مقابلے سمیت ایتھلیٹک مقابلوں کا ایک انعقاد عمل میں لایا گیا۔
ایتھلیٹکس کوچ غوثیہ گلزار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایونٹس کے انعقاد کا مقصد ضلع کے کھلاڑیوں کو کھیلوں کا بہتر پلیٹ فارم اور ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کھیلوں کی بہتر سہولیات فراہم کرنے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کی صلاحیت کا لوہا منوایا جا سکے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ سے کئی ایسے کھلاڑی ہے جنہوں نے قومی سطح کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر جموں وکشمیر کے ساتھ ساتھ اپنا نام روشن کیا ہے۔ جبکہ اسپورٹس کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لئے سرکار کی جانب سے کئی دیگر اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔