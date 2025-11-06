ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آزادی صحافت کے لیے راہ ہموار کرنا حکومت کی اہم ذمہ داری، رفیق احمد نایک
جموں وکشمیر پی ڈی پی لیڈر رفیق احمد نائک نےکہا کہ صحافت سماج کو آگے بڑھانے اور انقلاب لانے میں مزکزی کردارادا کرتی ہے۔
Published : November 6, 2025 at 7:24 PM IST
ترال(شبیر بھٹ): جموں وکشمیر میں صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ تفصیلات فراہم کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پی ڈی پی لیڈر و ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بتایا ہے کہ صحافت پر کسی بھی طرح کی پابندی ناقابل قبول ہے تاہم یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جموں وکشمیر میں بھی صحافتی اقدار کا گرتا معیار دیکھ کر توازن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کوئی غلط بات نہیں ہے۔
موصوف آج ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ جموں وکشمیر میں گزشتہ تیس برسوں کے اندر صحافیوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ رفیق احمد نایک نے بتایا کہ صحافت کسی بھی سماج کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور سیاست سے لیکر سماج کے ہر طبقے کے لیے صحافت مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ایک بے باک صحافت کو پروان چڑھانے کے لیے اقدامات کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس لیے پی ڈی پی کا موقف یہ ہے کہ جموں وکشمیر میں صحافت اور صحافتی اداروں کو ایک مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے اور ساتھ میں ہی اشتہارات کو بھی بغیر کسی امتیاز کے فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا کام کاج کر سکیں۔ واضح رہے کہ جموں و کشمیر انتظامیہ نے کشمیر صوبے کے صحافیوں کو اپنی شناخت اور پیشہ ورانہ تفصیلات مقررہ مدت کے اندر اپنے متعلقہ ضلعی اطلاعات دفاتر میں جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام میڈیا شناختی کارڈز کے غلط استعمال کو روکنے، جعلی نمائندگی اور مستند صحافت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
صحافیوں سے اپنا آدھار کارڈ، پین کارڈ، متعلقہ ادارے کا تقرری نامہ و رابطہ نمبر، تعلیمی اسناد، اور اُن میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں جن اداروں کے ساتھ وہ وابستہ ہیں۔ یہ مہم جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر کے حکم نامے کے تحت شروع کی گئی ہے اور تمام ڈسٹرکٹ انفارمیشن دفاتر کو اس پر فوری عمل درآمد کی ہدایت دی گئی ہے۔