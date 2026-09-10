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گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا اہم سنگِ میل: فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا علاقائی مرکز قائم
مرکز کا مقصد جموں کشمیر اور خطے کے دیگر طبی اداروں میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ، معیاری طبی تعلیم کے مؤثر نفاذ میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
Published : September 10, 2026 at 10:10 PM IST
جموں: گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں نے میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) کے علاقائی مرکز برائے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کرلی ہے۔ اس مرکز نے اب تک آٹھ "بیسک کورس اِن میڈیکل ایجوکیشن" اور "ریوائزڈ بیسک کورس" ورکشاپس کے ذریعے 206 طبی فیکلٹی ارکان کو تربیت فراہم کی ہے۔
ان پروگراموں کا بنیادی مقصد خطے میں میڈیکل اساتذہ کی استعداد کار میں اضافہ اور کمپیٹینسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن کا مؤثر نفاذ ہے۔ این ایم سی کی جانب سے جی ایم سی جموں کو جون 2025 میں علاقائی مرکز برائے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس مرکز کا مقصد جموں و کشمیر اور خطے کے دیگر طبی اداروں میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ، معیاری طبی تعلیم کے مؤثر نفاذ میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
صحافتی بیان کے مطابق جی ایم سی جموں میں آر بی سی ڈبلیو، بی سی ایم ای کے آٹھ پروگرام جولائی 2019، نومبر 2021، مئی اور ستمبر 2024، ستمبر اور نومبر 2025 جبکہ مئی اور ستمبر 2026 میں منعقد ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 206 فیکلٹی ارکان نے تربیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ جی ایم سی جموں نے جولائی 2019 اور اگست 2020 میں دو کریکولم امپلیمنٹیشن سپورٹ پروگرامز (سی آئی ایس پی) بھی منعقد کیے۔
علاقائی مرکز کے دائرۂ کار میں جموں و کشمیر کے تمام طبی ادارے شامل ہیں، جن میں جی ایم سی سری نگر، سکمز صورہ، سکمز میڈیکل کالج بمنہ، جی ایم سی اننت ناگ، بارہمولہ، ہندواڑہ، کٹھوعہ، راجوری، ڈوڈہ، ادھم پور، اے ایس سی او ایم ایس جموں اور جی ایم سی جموں شامل ہیں۔ یہ اقدام خطے میں کمپیٹینسی بیسڈ تدریس، جدید تعلیمی طریقۂ کار، امتحانی و جائزہ نظام اور فیکلٹی کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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جی ایم سی جموں اب جموں و کشمیر میں طبی اساتذہ کی تربیت اور سی بی ایم ای کے نفاذ کے حوالے سے ایک بڑے علاقائی مرکز کے طور پر اپنا کردار مزید وسعت دینے کی جانب گامزن ہے