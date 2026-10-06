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حکومت نے ایجوکیشن رولز میں ترمیم کرتے ہوئے اسکولوں میں حفاظتی سرٹیفیکیٹ کو قرار دیا لازمی
اسکولوں سے یہ بھی تقاضا کیا جاتا ہےکہ وہ خود تصدیق شدہ سرٹیفیکٹ جمع کرائیں کہ ان کی عمارتیں اصولوں کےمطابق تعمیر کی گئی ہیں۔
Published : October 6, 2026 at 8:12 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): جموں و کشمیر حکومت نے اسکول ایجوکیشن رولز 2010 میں ترمیم کی ہے جس کے تحت حکومت نے اسکولوں کے لیے ٹریفک کی تعمیل ،عمارت کے معیارات، فائر سیفٹی اور لیبارٹری کیمیکل سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سرٹیفیک کو لازمی قرار دیا ہے۔
ان ترامیم کو اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے 5 اکتوبر 2026 کو جموں و کشمیر اسکول ایجوکیشن ایکٹ 2002 کے سیکشن 29 کے تحت جاری کردہ ایک آرڈر کے ذریعے مطلع کیا تھا۔ترمیم شدہ رول 4 کے تحت اسکولوں کو خود تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک قوانین کی ضروری تعمیل کی گئی ہے یا کی جائے گی۔
ترمیم شدہ قوانین میں اسکولوں سے یہ بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ خود تصدیق شدہ سرٹیفیکٹ جمع کرائیں کہ ان کی عمارتیں قابل اطلاق عمارتی قوانین اور مقررہ اصولوں کے مطابق تعمیر کی گئی ہیں۔ جس سے حادثات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہیں اسکولوں کو مزید تصدیق کرنی ہوگی کہ اسکولی عمارتوں میں فائر سیفٹی کے ضروری آلات نصب کیے گئے ہیں۔ جہاں کیمیکلز کو اسکول کی لیبارٹریوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ متعلقہ اسکول کو یہ تصدیق کرنا ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق محفوظ طریقے سے جمع کیے گئے ہیں۔
حکومت نے دفعہ 6(1) کے تحت کئی شق خارج کر دیئے ہیں۔جن میں شق (اے)، (بی)، (سی)، (ڈی) اور (ای) کے تحت ذیلی شقیں شامل ہیں، اس کے علاوہ شق (f) کے تحت ذیلی شقوں (2)، (3) اور (4) کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔