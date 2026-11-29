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دہشت گردی سے متاثرہ 59 خاندانوں کے افراد کو سرکاری ملازمتیں فراہم، ایل جی منوج سنہا نے تقرری نامے سونپے
ایل جی نےکہا دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کے لیے جموں و کشمیر میں کوئی جگہ نہیں، دہشت گردوں کو سخت سزا دی جائے گی۔
Published : November 29, 2026 at 5:34 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے 59 افراد کو سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے سونپے۔ اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم (RAS-2022) اور ایس آر او 43/1994 کے تحت مزید 66 خاندانوں کے افراد کو بھی تقرری نامے فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں کے انتظار کے بعد دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کو انصاف اور ان کے حقوق کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔
منوج سنہا نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں میں دہشت گردی سے متاثرہ سینکڑوں خاندانوں کے افراد کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق یہ محض ملازمتیں دینے کا عمل نہیں بلکہ متاثرہ خاندانوں کی عزت، حقوق اور اعتماد کی بحالی کی ایک کوشش ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردی کے باعث اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہر کو کھونے والے متعدد خاندان برسوں تک خوف اور انتظامی بے حسی کے باعث خاموش رہے، تاہم اب وہ کھل کر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو سامنے لا رہے ہیں۔
انہوں نے کشتواڑ کے کرشنا لال اور گیان چند کا ذکر کیا جنہیں جولائی 1999 میں قتل کیا گیا تھا، جبکہ پونچھ کے محمد رفیق کا بھی حوالہ دیا جنہیں فروری 2003 میں ہلاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک خاندان اور ادھورے خوابوں کی داستان ہے، لیکن ماضی میں کئی متاثرہ خاندانوں کو انصاف کے حصول کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا اور بعض معاملات میں تحقیقات تک نہیں کی گئیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ حکومت نے پرانے معاملات کی فائلیں دوبارہ کھولنے، نئی ایف آئی آر درج کرنے اور نظرانداز کیے گئے مقدمات کی تحقیقات شروع کرنے کا عمل شروع کیا ہے تاکہ متاثرین کو انصاف فراہم کیا جاسکے۔انہوں نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد اور ان کے معاونین چاہے کہیں بھی چھپ جائیں، انہیں تلاش کرکے قانون کے تحت سخت ترین سزا دلوائی جائے گی۔ انہوں نے علیحدگی پسندی کے باقی ماندہ عناصر کو خبردار کیا کہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور ملک کی خودمختاری کو چیلنج کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
منوج سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اب آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب دہشت گردوں کو سرکاری ملازمتیں دی جاتی تھیں، جبکہ دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔انہوں نے منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ منشیات سے پاک جموں و کشمیر مہم کے تحت ستمبر تک 4,282 منشیات اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا اور تقریباً 2,800 کلوگرام منشیات ضبط کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کو دہشت گردی اور منشیات سے جڑے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل آزادی دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 2020 کے بعد جموں و کشمیر میں ترقیاتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق 2019 سے قبل سالانہ اوسطاً 9 سے 10 ہزار ترقیاتی منصوبے مکمل ہوتے تھے، جبکہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ہر سال 50 ہزار سے زائد منصوبے اور بنیادی ڈھانچے کے کام مکمل کیے گئے ہیں۔اس موقع پر انہوں نے جموں و کشمیر کے لیے چار اہم ترجیحات بھی پیش کیں، جن میں دہشت گردی کے پورے نظام کا خاتمہ، متاثرین کو انصاف کی فراہمی اور انتظامی جواب دہی کو مضبوط بنانا، نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا اور عوامی شمولیت کے ذریعے دیرپا امن قائم کرنا شامل ہیں۔
انہوں نے انتظامی افسران پر زور دیا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ حساسیت اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فائلیں کاغذ کی ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے انسانوں کی زندگیاں اور خاندانوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی متاثرہ خاندان کے لیے انتظامیہ کے دروازے بند نہیں ہونے چاہئیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کو دو واضح پیغامات دیے ہیں کہ بے گناہوں کو پریشان نہ کیا جائے اور قصورواروں کو بخشا نہ جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن خریدا نہیں جائے گا بلکہ اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے گا۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشتواڑ میں رواں ماہ دورانِ ڈیوٹی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں ایس پی او رچپال کمار اور ایس پی او بھابی چند کے لواحقین کو بھی ان کی قربانیوں کے اعتراف میں تقرری نامے سونپے۔انہوں نے جاں بحق اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ انتظامیہ مستقبل میں بھی ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ جاں بحق ایس پی او بھابی چند کے فرزند سنی کمار اور جاں بحق ایس پی او رچپال کمار کے فرزند اکشر ٹھاکر کو محکمہ صحت و طبی تعلیم میں ضلع کشتواڑ کے اندر ملازمت فراہم کی گئی ہے۔اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کیار دچھن کے ایک وفد کی جانب سے اٹھائے گئے مطالبات پر بھی تبادلہ خیال کیا، جن میں سڑک اور موبائل رابطے کی سہولیات میں بہتری اور ایس پی اوز کی بھرتیوں کے عمل میں تیزی لانا شامل تھا۔