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حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام، حالات سازگار ہوتے ہی جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے، اشوک کول
اشوک کول نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ بارہ برس وشواس، وکاس اورجن کلیان‘‘ کے اصولوں سے بھوپور رہے ہیں
Published : June 11, 2026 at 5:16 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے رامبن میں بی جے پی کے ضلعی دفتر میں ایک تنظیمی اجلاس سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور کارکنان و عہدیداران کے ساتھ تبادلۂ خیال کیا۔
اجلاس کے دوران اشوک کول نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ بارہ برسوں کے دوران مرکزی حکومت کی تاریخی کامیابیوں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اہم اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بارہ سال ’’وشواس، وکاس اور جن کلیان‘‘ کے اصولوں سے بھوپور رہے ہیں، جو عوامی فلاح اور قومی ترقی کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
اشوک کول نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے شفاف طرزِ حکمرانی، ہمہ گیر ترقی اور غریبوں، نوجوانوں، خواتین، کسانوں اور سماج کے پسماندہ طبقات کو با اختیار بنانے کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے لیے سرگرم کردار ادا کریں۔
انہوں نے جموں و کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔
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اشوک کول نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ ’’میراتھن وزیر اعلیٰ‘‘ بن گئے ہیں اور انہیں دیگر ریاستوں کے بجائے اپنی ریاست کے مسائل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں حالات مکمل طور پر سازگار ہونے کے بعد خطے کو دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ دیا جانے گا۔