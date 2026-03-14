لداخی لیڈر سونم وانگچک کو ملے گی رہائی، حکومت نے الزامات واپس لے لیے
ملک دشمنی کے الزام میں وانگچک چھ ماہ سے راجستھان کی ایک جیل میں نظر بند ہیں۔
Published : March 14, 2026 at 11:48 AM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد مرکزی حکومت نے لداخ کے مشہور سماجی و ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی نظر بندی کو فوری طور منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سونم وانگچک کی رہائی کے امکانات روشن ہوگئے ہیں۔
وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ''حکومت لداخ میں امن، استحکام اور باہمی اعتماد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعمیری اور بامعنی بات چیت کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مناسب غور و خوض کے بعد، حکومت نے شری سونم وانگچک کی نظر بندی کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔''
حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ''24 ستمبر سال 2025 کو لیہہ کے پُرامن قصبے میں پیدا ہونے والی امن و امان کی سنگین صورت حال کے پیش نظر سونم وانگچک کو 26 ستمبر 2025 کو قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کی دفعات کے تحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، لیہہ کے جاری کردہ حکم نامے کے تحت حراست میں لے لیا گیا، جس کا مقصد امن عامہ کو برقرار رکھنا تھا۔ سونم وانگچک پہلے ہی مذکورہ ایکٹ کے تحت اپنی نظربندی کی تقریباً نصف مدت گزار چکے ہیں۔''
''حکومت خطے کے لوگوں کی امنگوں اور خدشات کو دور کرنے کے لیے لداخ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ تاہم، بندھ اور مظاہروں کا موجودہ ماحول معاشرے کے امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے اور اس نے کمیونٹی کے مختلف طبقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، جن میں طلباء، ملازمت کے متلاشی، کاروبار، ٹورازم آپریٹرز، سیاح اور لداخ کی معیشت شامل ہیں۔''
''حکومت لداخ میں امن، استحکام اور باہمی اعتماد کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعمیری اور بامعنی بات چیت شروع کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے، مناسب غور و خوض کے بعد حکومت نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، سونم وانگچک کی نظر بندی کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔''
اسی کے ساتھ وزارت داخلہ نے کہا کہ ''حکومت لداخ کی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ اسے امید ہے کہ خطے سے متعلق مسائل تعمیری تعاون اور بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔
سونم وانگچک نے ستمبر 2025 میں لیہہ قصبے میں اپنے کارکنوں سمیت ایک طویل بھوک ہڑتال شروع کی تھی جس میں لداخ کو ریاستی درجہ دینے اور آئین ہند کے چھٹے شیڈول کے اطلاق جیسے مطالبات رکھے گئے تھے۔ لداخ کی مقامی انتظامیہ نے وانگچک کو ہڑتال ختم کرنے کا حکم دیا لیکن ان کے کارکنوں نے مزاحمت کی جس کے دوران 24 ستمبر کے دن لیہہ میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مبینہ طور طاقت کا استعمال کیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے چار مظاہرین ہلاک ہوئے جبکہ کئی درجن افراد زخمی بھی ہوئے۔
ان مظاہروں سے صرف دو ماہ پہلے حکومت نے جموں سے تعلق رکھنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا کو لداخ کا لیفٹننٹ گورنر تعینات کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سونم وانگچک کے خلاف الزامات واپس لینے کے حکومتی اعلان سے چند روز پہلے ہی کویندر گپتا کو لداخ سے ہٹاکر ہماچل پردیش کا گورنر تعینات کیا گیا۔ گپتا صرف چھ ماہ تک لداخ کے لیفٹننٹ گورنر رہے۔ ان کے خلاف الزامات عائد کیے جارہے تھے جب کہ بی جے پی کے مقامی یونٹ کے کئی عہدیداروں نے احتجاج کے طور پارٹی سے استعفیٰ بھی دیا تھا۔
سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے ان کی رہائی کے لیے دلی کی ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس لڑا۔ وہ اس دوران کبھی لداخ نہیں گئیں۔ انہوں نے ایک قومی روزنامے کو اس ہفتے کے اوائل میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سونم وانگچک اب مستقبل میں احتجاج اور دھرنوں کی پالیسی سے احتراز کریں گے۔
