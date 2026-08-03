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اننت ناگ میں حکومت کی جانب سے دو مذہبی مقامات کی بحالی اور ترقی کے لیے 10.95 کروڑ روپے منظور
اننت ناگ میں حکومت کی جانب سے دو مذہبی مقامات کی بحالی اور ترقی کے لیے 10.95 کروڑ روپے منظور
Published : August 3, 2026 at 3:30 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر حکومت نے ضلع اننت ناگ میں واقع دو اہم مذہبی مقامات کی بحالی، مرمت، تزئین و آرائش اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 10.95 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان مذہبی مقامات کی تاریخی، روحانی اور ثقافتی اہمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے زائرین اور عقیدت مندوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔
وزیراعلیٰ کے دفتر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ معلومات کے مطابق زیارت شریف کھرم کی بحالی، مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 5.03 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت زیارت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، عمارت کی مرمت، احاطے کی بہتری اور زائرین کے لیے ضروری سہولیات فراہم کرنے کا کام انجام دیا جائے گا تاکہ اس تاریخی اور روحانی مقام کی اصل شناخت اور تقدس برقرار رکھا جا سکے۔
اسی طرح بجبہاڑہ کے تھجیوارہ میں واقع شیو مندر کی مرمت، بحالی اور ترقیاتی کاموں کے لیے 5.92 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت مندر کی عمارت کی مرمت، اطراف کی تزئین و آرائش، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور زائرین کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں گے، جس سے مذہبی سرگرمیوں کے انعقاد میں آسانی ہوگی اور آنے والے عقیدت مندوں کو بہتر ماحول میسر آئے گا۔
حکومت کے مطابق ان منصوبوں کا بنیادی مقصد دونوں مذہبی مقامات کے تقدس، تاریخی ورثے اور ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زائرین کے لیے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے بہتر رسائی، سہولیات اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا بھی منصوبوں کا اہم حصہ ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ ضلع اننت ناگ میں مذہبی ہم آہنگی، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مقامی معیشت کو بھی تقویت ملنے کی توقع ہے۔ بہتر انفراسٹرکچر کے باعث مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین کو سہولت حاصل ہوگی، جبکہ ان مذہبی مقامات کی تاریخی اور روحانی اہمیت بھی مزید اجاگر ہوگی۔
یہ منظوری حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ جموں و کشمیر کے اہم مذہبی اور تاریخی مقامات کی حفاظت، بحالی اور ترقی کو ترجیح دی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے ثقافتی اور مذہبی ورثے کو محفوظ رکھا جا سکے۔