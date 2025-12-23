ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں کالجوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان
سرمائی زون کے کالجز 24 دسمبر 2025 سے 14 فروری 2026 تک موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔
Published : December 23, 2025 at 10:13 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر حکومت نے آج مرکز کے زیر انتظام خطے (یوٹی) کے تمام کالجوں بشمول جموں کے سمر زون کے کالجوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔
سرکاری کی طرف جاری ایک حکمنامے میں حکومت نے ہدایت دی ہے کہ کشمیر ڈویژن کے تمام ڈگری کالج اور سرمائی زون میں آنے والے جموں ڈویژن کے کالج 24 دسمبر 2025 سے 14 فروری 2026 تک موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے، اسی طرح سمر زون میں آنے والے جموں ڈویژن کے تمام ڈگری کالجوں میں یکم جنوری سے 10 جنوری 2026 تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔
عام طور پر وادی کشمیر کے تمام کالجوں اور جموں کے سرمائی زون میں آنے والے کالجوں میں یکم جنوری سے چھٹیاں ہوتی تھیں لیکن اس بار تعطیلات کا اعلان ایک ہفتہ قبل کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں 21 دسمبر سے سرد ترین دور 'چلہ کلان' کا آغاز ہو گیا ہے۔ فی الحال جموں و کشمیر میں منگل کو موسم ابر آلود رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سرینگر میں کم از کم درجہ حرارت 2.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جب کہ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں پارا منفی 2.2 ڈگری سیلسیس رہا۔
