کشمیر پولیس اسٹیشن دھماکہ متاثرین کے لیے حکومت نے کیا امداد کا اعلان

نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے میں اب تک نو افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔

پولیس اسٹیشن دھماکے فوت ہوئے شہری کی نماز جنازہ کا منظر (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 15, 2025 at 9:01 PM IST

سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر حکومت نے نوگام پولیس اسٹیشن کے ’حادثاتی‘ دھماکے میں مرنے والے ہر ایک شخص کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے اور شدید زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپے ایکس گریشیا ریلیف کے طور فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات وزیر صحت، طبی تعلیم، سماجی بہبود اور تعلیم، سکینہ ایتو نے جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے چانسر علاقے کے اپنے دورے کے دوران کہی۔

سکینہ ایتو ہفتے کو کولگام میں چانسر گاؤں میں نوگام دھماکے کے متاثرہ ارشد احمد شاہ کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئیں۔ اس دوران سکینہ ایتو نے اس افسوسناک واقعے میں ہلاک ہوئے ارشد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوگوار خاندان کو اس مشکل وقت میں حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا بھی یقین دلایا۔

ای ٹی وی بھارت
نوگام میں خواتین ماتم کناں (ای ٹی وی بھارت)

اس موقع پر انہوں نے کہا: ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فوری امداد کے طور پر وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ سے ایکس گریشیا ریلیف کی منظوری دی گئی ہے۔ حادثے میں مرنے والے کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے جبکہ شدید زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔‘‘

سکینہ ایتو نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا جبکہ ارشاد احمد کے لواحقین کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے لیے سکون اور اہل خانہ کے لیے اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کی بھی دعا کی۔

قابل ذکر ہے کہ سرینگر کا نوگام کا علاقہ جمعہ کی رات اس وقت لرز اٹھا جب پولیس اسٹیشن کے اندر دھماکہ ہوا جس میں موقع پر پر ہی 9 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 32 افراد دیگر زخمی ہوئے۔ پولیس نے کسی بھی عسکری زاویہ جو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے اس دھماکے کو ’حادثاتی‘ قرار دیا۔

ا
انتظامیہ کے افسران نے زخمیوں کی عیادت کی (ای ٹی وی بھارت)

