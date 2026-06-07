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گول ٹورازم میلے کا انعقاد، ایم ایل اے سجاد شاہین کا خطے کو بڑے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کا عزم
رکن اسمبلی سجاد شاہین نے اس بات پر زور دیا کہ دور دراز علاقوں کو بھی سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دیا جائے۔
Published : June 7, 2026 at 10:21 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی بھرپور ثقافتی وراثت اور دلکش قدرتی حسن کے شاندار جشن کے طور پر، ممبر اسمبلی بانہال -گول سجاد شاہین نے آج نرسنگا، گول میں منعقدہ گول ٹورازم میلہ کا افتتاح کیا۔ میلے کا انعقاد محکمہ سیاحت جموں نے ضلع انتظامیہ رامبن کے اشتراک سے کیا تھا۔
اس رنگا رنگ تقریب میں ضلع بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس کے باعث یہ حالیہ برسوں میں علاقے کی سب سے بڑی عوامی تقریبات میں شمار ہونے لگی۔ اس موقعے پر ایم ایل اے گلاب گڑھ انجینئر خورشید احمد، سابق وزیر عبدالغنی ملک، ڈائریکٹر ٹورازم جموں ڈاکٹر وکاس گپتا، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن ڈاکٹر شمشادہ شان، متعدد ضلعی و سیکٹوریل افسران، عوامی نمائندے اور مقامی معززین بھی موجود تھے۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سجاد شاہین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بصیرت افروز قیادت اور جموں و کشمیر کے غیر دریافت شدہ اور نظر انداز سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے عزم کی بدولت ایسے اقدامات ممکن ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا پختہ یقین ہے کہ سیاحت کو صرف چند روایتی مقامات تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے ہر اُس خطے تک وسعت دی جانی چاہیے جو قدرتی حسن اور ثقافتی دولت سے مالا مال ہو۔ انہوں نے کہا کہ ’’گول ٹورازم میلے کا انعقاد نیشنل کانفرنس حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ دور دراز علاقوں کو بھی جموں و کشمیر کے سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دیا جائے۔‘‘
رکن اسمبلی نے یاد دلایا کہ حالیہ بجٹ اجلاس کے دوران انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی میں بنیہال-گول حلقے میں سیاحت کے فروغ کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھایا تھا اور علاقے کی بے پناہ مگر غیر استعمال شدہ سیاحتی صلاحیتوں کو ترقی دینے کے لیے حکومتی توجہ کا مطالبہ کیا تھا۔
انہوں نے محکمہ سیاحت اور ضلع انتظامیہ رامبن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فوری اقدامات کے ذریعے اس وژن کو عملی جامہ پہنایا اور کامیابی کے ساتھ اس میلے کا انعقاد ممکن بنایا۔
سجاد شاہین نے گول کے عوام اور مقامی انتظامیہ کی پُرجوش شرکت اور مہمان نوازی کو بھی سراہا اور کہا کہ عوام کے شاندار ردِعمل نے اس تقریب کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ڈیڑھ برس کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں بنیہال-گول کو سڑکوں، صحت، تعلیم، سیاحت اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں غیر معمولی توجہ حاصل ہوئی ہے۔
انہوں نے دو مائیکرو ہائیڈل منصوبوں کی منظوری، ٹاٹا پانی کو صحت و فلاحی سیاحت کے ایک ممتاز مرکز کے طور پر ترقی دینے کے منصوبے، اور حال ہی میں تین کروڑ روپے کی لاگت سے غسل گھاٹ منصوبے کے آغاز کو خطے کی ترقی کے اہم سنگ میل قرار دیا۔
ایم ایل اے نے مزید کہا کہ گودھا گلی، ڈاگن ٹاپ، رامہ کنڈ، مہو-منگیت، نیل اور سرگلی-پوگل جیسے دلکش مقامات کو منظم انداز میں ابھرتے ہوئے سیاحتی مراکز کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور دیہی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔
سیاحت کے دیرپا فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سجاد شاہین نے اعلان کیا کہ وہ بنیہال-گول ٹورازم ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ پورے خطے میں منصوبہ بند انفراسٹرکچر کی تعمیر، سیاحتی مقامات کی مؤثر تشہیر اور پائیدار سیاحت کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا، ’’ہمارے پہاڑ، چراگاہیں، جنگلات، چشمے اور ثقافتی روایات ہماری سب سے بڑی دولت ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی اور حکومتی تعاون سے بنیہال-گول جموں و کشمیر کے بہترین سیاحتی سرکٹس میں شامل ہو سکتا ہے۔‘‘
ایم ایل اے نے محکمہ سیاحت، ضلعی انتظامیہ رامبن، مقامی شراکت داروں اور گول کے عوام کی کاوشوں کو بھی سراہا جنہوں نے اس تقریب کو یادگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
گول ٹورازم میلے کا ثقافتی پروگراموں، روایتی لوک موسیقی اور خوشگوار جشن کے ماحول کے ساتھ اختتام ہوا، جس نے علاقے کے عوام کی زندہ دل ثقافت، روایات اور مہمان نوازی کی بھرپور عکاسی کی۔
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