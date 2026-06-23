ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس نے رامبن کے گول کے علاقے ڈالوا سے لاش برآمد کی
جموں کے ضلع رامبن میں ایک لڑکا دوست سے ملنے کیلئے گھرسے نکلا تھا۔ اس کی لاش دو روز بعد جنگل سے برآمد ہوئی۔
Published : June 23, 2026 at 4:41 PM IST
رامبن ( نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کی سب ڈویزن گول کے پرتمولہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی لاش منگل کے روز دلواہ ہل کے جنگلاتی علاقے سے گول پولیس نے برآمد کرنے کا دعوہ کیا ہے، جس کے بعد علاقے میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔
خاندانی ذرائع کے مطابق نوجوان دو روز قبل گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا ہے۔ تاہم کافی وقت گزر جانے کے باوجود وہ واپس نہیں لوٹا۔ دو روز تک کوئی اطلاع نہ ملنے پر لڑکے کے اہل خانہ پریشان ہونے لگے اور انہوں نے گزشتہ روز پولیس تھانہ گول میں نوجوان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔
رپورٹ موصول ہوتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کے دوران آج نوجوان کی لاش دلواہ ہل کے جنگلاتی علاقے سے برآمد ہوئی۔
مزید پڑھیں: جموں کشمیر میں سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ پر پی ڈی پی نے کیا تحقیقات کا مطالبہ
متوفی کی شناخت تنویر احمد ولد غلام رسول نجار ساکن پر تمولہ ،تصیل گول ضلع رامبن کے طور پر کی گئی ہے۔ تھانہ پولیس گول نے نعش کو اپنی تحویل میں لے کر سب ڈویزن ہسپتال گول منتقل کیا جہاں ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش وارثین کے حوالے کردی گی جبکہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔