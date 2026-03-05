رامبن کے گول میں لڑکی کی لاش برآمد، مقامی لوگوں نے کیا احتجاج، پولیس نے بروقت تحقیقات کا کیا وعدہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کے گول میں لڑکی کی لاش برآمد، مقامی لوگوں نے کیا احتجاج، پولیس نے بروقت تحقیقات کا کیا وعدہ
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے سب ڈویزن گول میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملنے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ واقعے کے خلاف مقامی لوگوں اور تاجروں نے گول بازار مکمل طور پر بند کر کے احتجاج کیا۔
مظاہرین نے ریلی کی شکل میں گول بازار سے ایس ڈی ایم آفس گول تک پیدل مارچ کیا اور شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ اس دوران مظاہرین نے مقتولہ زاہدہ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے اور انہیں سخت سے سخت سزا، حتیٰ کہ سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس افسوسناک واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے اور قصورواروں کو قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔
بعد ازاں ایس ڈی ایم گول، ایس ڈی پی او گول اور ایس ایچ او گول نے مکمل تحقیقات اور انصاف کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔
ادھر ضلع پولیس سربراہ رامبن ارون گپتا نے ایک نوجوان خاتون کی لاش مشتبہ حالات میں ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا: "کل شام تقریباً 7 بجے گول پولیس اسٹیشن کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک لڑکی کی لاش پولیس اسٹیشن سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ایک کھیت میں پڑی ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی سینئر افسران، ایس ڈی پی او گول، ایس ایچ او گول اور میں خود موقع پر پہنچے۔ وہاں ایک لاش ملی اور ابتدائی تفتیش سے ایسا لگتا ہے کہ یہ قتل کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں گول پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور نامعلوم ملزمان کی تلاش جاری ہے۔"