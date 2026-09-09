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جموں: مال بردار ٹرین کا ایک ویگن پٹری سے اتر گیا
کٹھوعہ کے چھان اروڑیاں اسٹیشن پر پیش آئے اس حادثے کے سبب کئی گھنٹوں تک ریل ٹریفک متاثر رہا۔
By PTI
Published : September 9, 2026 at 1:22 PM IST
جموں: صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں چھان اروڑیاں ریلوے اسٹیشن پر بدھ کی صبح ایک مال بردار ٹرین کا ایک ویگن پٹری سے اتر گیا، جس کے باعث جموں-کٹھوعہ ریلوے رابطے پر کئی گھنٹوں تک ٹرینوں کی آمدورفت متاثر رہی۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ صبح تقریباً ساڑھے 9 بجے پیش آیا۔ یہ ریلوے ٹریک جموں و کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والا ایک اہم رابطہ ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام اور متعلقہ افسران موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بعد میں پٹری سے اترنے والے ویگن کو ایک طرف ہٹا دیا گیا، جس کے بعد دوپہر کے قریب ریلوے ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ واقعے میں ریلوے کی املاک کو ہوئے کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہے اور پٹری سے ویگن اترنے کی اصل وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔