ETV Bharat / jammu-and-kashmir

این سی حکومت رہبر جنگلات عارضی ملازمین کی مستقلی پر کر ہی ہے غور

فاریسٹ سیکریٹری نوٹ تیار کرکے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے، جس کے بعد اسے منظوری کے لئے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔

ا
وزیر جنگلات، جاوید رانا (فائل فوٹو: اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 9, 2026 at 12:13 PM IST

|

Updated : January 9, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (عامر تانترے) : نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت رہبر جنگلات (Rehbar-e-Janglaat) عارضی ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے (ریگولرائز) پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ جنگلات، وزیر جاوید رانا کی نگرانی میں ایک تجویز تیار کر رہا ہے جسے جلد ہی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر جاوید رانا نے کہا کہ ’’مستقل تقرری کی تجویز بنائی جا رہی ہے جسے منظوری کے لیے کابینہ وزراء کے سامنے رکھا جائے گا۔‘‘ انہوں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا: ’’فاریسٹ سیکریٹری کو نوٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جو تیار ہونے کے بعد جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ (جی اے ڈی) کو بھیجا جائے گا، بعد ازاں اسے منظوری کے لئے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔‘‘

یاد رہے کہ جموں کشمیر حکومت نے سال 2017 میں اُس وقت کی غیر منقسم ریاست میں فاریسٹری کی تعلیم مکمل کرنے والے گریجویٹس کو رہبر جنگلات کے طور پر تعینات کیا تھا اور تب سے یہ عارضی ملازمین اپنی خدمات کو مستقل کیے جانے کے انتظار میں ہیں۔ وہیں اب حکومت ان کی مستقلی کی تجویز کو کابینہ میں لانے پر غور کر رہی ہے۔

قبل ازیں، وزیر جنگلات اور سینئر این سی لیڈر جاوید رانا نے کہا تھا کہ سال 2026 میں رہبر جنگلات ملازمین کے لیے اچھا اور نیک شگون ثابت ہوگا۔ ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ مزید کارروائی کے بعد ہی مستقل تقرری سے متعلق حتمی فیصلہ سامنے آئے گا، وہیں اس ضمن میں انتظامیہ یا منتخب حکومت نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

لداخ دوبارہ جموں و کشمیر کا حصہ بنے گا: جاوید رانا

Last Updated : January 9, 2026 at 12:24 PM IST

TAGGED:

REHBAR E JANGLAAT EMPLOYEES
NC ON REHBAR E JANGLAAT
MINISTER JAVED RANA
KASHMIR
REHBAR E JANGLAAT REGULARISATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.