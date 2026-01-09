ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این سی حکومت رہبر جنگلات عارضی ملازمین کی مستقلی پر کر ہی ہے غور
فاریسٹ سیکریٹری نوٹ تیار کرکے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے، جس کے بعد اسے منظوری کے لئے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔
جموں (عامر تانترے) : نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت جموں کشمیر حکومت رہبر جنگلات (Rehbar-e-Janglaat) عارضی ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے (ریگولرائز) پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ جنگلات، وزیر جاوید رانا کی نگرانی میں ایک تجویز تیار کر رہا ہے جسے جلد ہی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر جاوید رانا نے کہا کہ ’’مستقل تقرری کی تجویز بنائی جا رہی ہے جسے منظوری کے لیے کابینہ وزراء کے سامنے رکھا جائے گا۔‘‘ انہوں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا: ’’فاریسٹ سیکریٹری کو نوٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جو تیار ہونے کے بعد جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ (جی اے ڈی) کو بھیجا جائے گا، بعد ازاں اسے منظوری کے لئے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔‘‘
یاد رہے کہ جموں کشمیر حکومت نے سال 2017 میں اُس وقت کی غیر منقسم ریاست میں فاریسٹری کی تعلیم مکمل کرنے والے گریجویٹس کو رہبر جنگلات کے طور پر تعینات کیا تھا اور تب سے یہ عارضی ملازمین اپنی خدمات کو مستقل کیے جانے کے انتظار میں ہیں۔ وہیں اب حکومت ان کی مستقلی کی تجویز کو کابینہ میں لانے پر غور کر رہی ہے۔
قبل ازیں، وزیر جنگلات اور سینئر این سی لیڈر جاوید رانا نے کہا تھا کہ سال 2026 میں رہبر جنگلات ملازمین کے لیے اچھا اور نیک شگون ثابت ہوگا۔ ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ مزید کارروائی کے بعد ہی مستقل تقرری سے متعلق حتمی فیصلہ سامنے آئے گا، وہیں اس ضمن میں انتظامیہ یا منتخب حکومت نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے۔
