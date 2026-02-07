ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زرعی نمائش 'گونگل 2026' کا انعقاد چودہ سے سولہ فروری تک، جدید زراعت اور اخراعات کی ہوگی توجہ
یہ ایونٹ 'نیکسٹ جین ایگری کلچر: مائی پروڈیوس – مائی پرائس' کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔
Published : February 7, 2026 at 7:08 AM IST
سرینگر: (جاوید ڈار) شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر (SKUAST-K) نے اعلان کیا کہ میگا ایونٹ 'گونگل-2026: 11واں ایگری ٹیک میلہ' 14 سے 16 فروری 2026 تک منعقد کیا جائے گا۔ اس بات کی جانکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے جمعہ کے روز ایک پریس کانفرنس میں دی۔
میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کہا کہ گونگل-2026 جموں و کشمیر کی سب سے بڑی اور باوقار زرعی نمائش ہے، جس کا مقصد اختراع، کاروباری صلاحیت اور مارکیٹ پر مبنی زراعت کے ذریعے خطے کے زرعی منظرنامے کو تبدیل کرنا ہے۔
پروفیسر گنائی نے بتایا کہ 'نیکسٹ جین ایگری کلچر: مائی پروڈیوس – مائی پرائس' کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ ایونٹ کسانوں، نوجوانوں اور زرعی کاروباری افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم فراہم کرے گا، جہاں انہیں جدید ٹیکنالوجیز، سائنسی معلومات، اسٹارٹ اپس، ویلیو چینز اور مارکیٹ کے مواقع سے براہِ راست جوڑا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ گونگل-2026 میں جدید زرعی اختراعات، موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ٹیکنالوجیز، پریسیژن فارمنگ کے آلات، ایگری اسٹارٹ اپس، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز (FPOs) اور ملک بھر سے کامیاب کاروباری ماڈلز کی نمائش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ لائیو مظاہرے، ماہرین کے ساتھ تبادلۂ خیال، بائر-سیلر میٹس بھی منعقد ہوں گے، تاکہ کسانوں کو بہتر قیمتوں کی دریافت اور آمدنی میں اضافہ ممکن ہو سکے۔
وائس چانسلر نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی جموں و کشمیر کی بایو اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک روڈ میپ پر کام کر رہی ہے، جس میں پائیدار زراعت، زرعی ویلیو ایڈیشن، فوڈ پروسیسنگ اور دیہی کاروبار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور زراعت کو منافع بخش اور باوقار پیشہ بنانے کے لیے نہایت اہم ہیں۔
پروفیسر گنائی نے مزید کہا کہ گونگل-2026 تحقیق، کسانوں اور مارکیٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا، تاکہ سائنسی اختراعات نچلی سطح تک پہنچیں اور ٹھوس معاشی فوائد میں تبدیل ہوں۔ انہوں نے کسانوں کی فلاح، جامع ترقی اور یونین ٹیریٹری میں ایک مضبوط اور لچکدار زرعی نظام کی تعمیر کے لیے شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران یونیورسٹی کے سینئر افسران، سائنسدانان اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے
