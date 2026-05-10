کشمیر میں گالف ٹورزم کو ملے گا فروغ، قومی سطح کے مقابلوں کی منصوبہ بندی: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رائل سپرنگ، سرینگر میں انڈیا گالف کارنیول 2026 ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔
Published : May 10, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 1:13 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کو کہا کہ حکومت کشمیر کو ایک ممتاز گالف سیاحتی مقام کے طور پر فروغ دینے کے لیے مزید قومی سطح کے گالف مقابلوں کے انعقاد کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے گالف کورسز ملک کے بہترین کورسز میں شمار ہوتے ہیں۔
رائل اسپرنگس گالف کورس میں انڈیا گالف کارنیوال 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کشمیر کا گالف کے ساتھ ایک طویل اور تاریخی تعلق رہا ہے اور یہاں عالمی معیار کا گالف انفراسٹرکچر موجود ہے۔
انہوں نے کہا، “کشمیر کا گالف کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے۔ اگر آپ ملک کے خوبصورت ترین گالف کورسز کو دیکھیں تو سری نگر، گلمرگ اور پہلگام کے کورسز آسانی سے ان میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔”
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ایک طرف مقامی گالفرز کی حوصلہ افزائی پر توجہ دے رہی ہے اور دوسری جانب اس کھیل کے ذریعے جموں و کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے۔
انہوں نے کہا، “یہ ٹورنامنٹ کشمیر میں گالف کو فروغ دینے کی ایک اور کوشش ہے۔ ہم اپنے مقامی گالفرز کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور نوجوان نسل کو بھی اس کھیل کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔”
عمر عبداللہ نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے کھلاڑیوں سمیت 100 سے زائد گالفرز نے شرکت کی، جو کشمیر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر سے باہر کے گالفرز اب طویل تعطیلات کے دوران خاص طور پر گالف کھیلنے کے لیے سری نگر آ رہے ہیں، اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے سیاحت کے شعبے کو مزید تقویت ملے گی۔
انہوں نے کہا، “شمالی ہند میں جب بھی طویل تعطیلات ہوتی ہیں، بہت سے گالفرز صرف گالف کھیلنے کے لیے سری نگر آتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس رجحان سے سیاحت کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔”
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ حکومت، محکمہ سیاحت اور ایونٹ آرگنائزرز کے اشتراک سے مستقبل میں مزید ایسے پروگرام منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ کشمیر کو قومی اور عالمی سطح پر گالف کے نقشے پر نمایاں مقام دلایا جا سکے۔
انہوں نے کہا، “ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ ایونٹس منعقد کرنا ہے تاکہ مقامی اور بیرونی گالفرز یہاں آ کر ایک ساتھ کھیل سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گالف کورسز ملک کے بہترین کورسز کے برابر رہیں۔
