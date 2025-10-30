ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا کا دورہ پونچھ و نوشہرہ، لائن آف کنٹرول پر سکیورٹی صورت حال کا جائزہ لیا
انہوں نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کے دوران افواج کے حوصلے، ہم آہنگی اور ہمہ وقت تیاری کی اہمیت پر زور دیا۔
جموں: (محمد اشرف گنائی) وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (GOC) لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا نے بدھ کے روز "Ace of Spades" ڈویژن کے جی او سی میجر جنرل کوشک مکھرجی کے ہمراہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے پونچھ اور نوشہرہ سیکٹرز میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے موجودہ سکیورٹی صورت حال اور سرحدوں پر تعینات افواج کی آپریشنل تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس دورے کے دوران کمانڈروں نے فیلڈ افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی چوکسی، جذبۂ خدمت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، جو مشکل جغرافیائی اور موسمی حالات میں سکیورٹی گرڈ کو مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل مشرا نے تمام رینکس کو ہدایت دی کہ وہ ثابت قدم رہیں، جارحانہ حکمتِ عملی برقرار رکھیں اور نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بنائیں تاکہ ملک کی سرحدوں کے تقدس اور سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے افواج کے حوصلے، ہم آہنگی اور ہمہ وقت تیاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیکورٹی ماحول میں کسی بھی ممکنہ چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ضروری ہے۔
واضح رہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے ساتھ ہوئی لڑائی کے بعد سے جموں و کشمیر کی سرحدی صورت حال پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے، نیز دراندازی کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے جس کی وجہ سے سکیورٹی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔
