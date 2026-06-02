جنرل آفیسر کمانڈنگ نے کیا راجوری کا دورہ، انسداد دہشت کارروائی کا لیا جائزہ

جنرل آفیسر کمانڈنگ نے کیا راجوری کا دورہ، انسداد دہشت کارروائی کا لیا جائزہ
گزشتہ ہفتے راجوری کے گمبھیر مغلاں علاقے میں سیکورٹی ایجنسیز اور ملی ٹنٹس کے مابین گولیاں کا مختصر تبادلہ ہوا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 8:07 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے گمبھیر مغلاں علاقے میں جاری انسدادِ دہشت گردی کارروائی "آپریشن شیروالی" کے دوران فوجی تیاریوں اور آپریشنل پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے وائٹ نائٹ کور (White Knight Corps) کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے علاقے کا دورہ کیا۔
دفاعی ترجمان کے ایک بیان کے مطابق ان کے ہمراہ جی او سی رومیو فورس بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران اعلیٰ فوجی افسران کو آپریشن کے مجموعی ڈیزائن، جاری کارروائیوں اور زمینی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جی او سی نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تعینات جوانوں کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔
انہوں نے آپریشن میں شامل افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، ثابت قدمی اور ذمہ دارانہ انداز میں فرائض انجام دینے کی تعریف کرتے ہوئے ان کے بلند حوصلے اور عزم کو بھی سراہا۔ بیان میں کہا گیا کہ "آپریشن شیروالی" اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا اور دہشت گردوں کی تلاش کا عمل مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔
فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ وائٹ نائٹ کور نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ خطے میں امن و امان کے قیام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوج پوری طرح مستعد ہے اور آپریشنل برتری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اس علاقے میں ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا تھا، جس دوران چھپے ملی ٹنٹس کے ساتھ سیکورٹی ایجنسیز کا آمنا سامنا ہوا اور مختصر فائنرنگ بھی ہوئی، تاہم کئی روز کے وقفے کے بعد گرچہ پھر سے گولیوں کی آواز سنائی دی تاہم ابھی تک پھر سے طرفین کے مابین انکاؤنٹر کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
