جی ایم سی جموں کی واحد ایم آر آئی مشین ایک ماہ سے خراب، مریض نجی مراکز بھیجنے پر مجبور
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ویریندر تریسال نے تصدیق کی کہ ایم آر آئی مشین تقریباً ایک ماہ سے کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بند ہے۔
Published : March 5, 2026 at 8:53 PM IST
جموں: گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال جموں کی واحد ایم آر آئی مشین گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے تکنیکی خرابی کے باعث غیر فعال ہے، جس کے نتیجے میں مریضوں کو نجی مراکز پر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اسپتال جموں صوبے کا سب سے بڑا سرکاری طبی ادارہ ہے اور روزانہ ہزاروں مریضوں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ویریندر تریسال نے تصدیق کی کہ ایم آر آئی مشین میں تقریباً ایک ماہ قبل تکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی جس کے بعد سے وہ بند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ کمپنی کے انجینئرز ضروری پرزہ جات باہر سے لے آئے ہیں اور مشین کو کل صبح تک فعال کیے جانے کی توقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی مشین کی جلد از جلد مرمت کی کوششیں جاری ہیں تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ڈاکٹر تریسال نے واضح کیا کہ اسپتال انتظامیہ نے عارضی انتظامات کرتے ہوئے چار نجی ایم آر آئی مراکز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ایمرجنسی اور داخل مریضوں کے ایم آر آئی ٹیسٹ ان منتخب نجی مراکز پر بلا معاوضہ کرائے جا رہے ہیں۔ او پی ڈی مریضوں کے لیے سرکاری طور پر 2,500 روپے فیس مقرر کی گئی ہے، جو عام حالات میں بھی جی ایم سی جموں میں وصول کی جاتی ہے۔ آیوشمان کارڈ رکھنے والے مستفیدین کے ایم آر آئی اخراجات اسپتال انتظامیہ برداشت کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ معمول کے مطابق جی ایم سی جموں میں روزانہ 35 سے 40 ایم آر آئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ او پی ڈی میں یومیہ تقریباً ایک ہزار مریض رجوع کرتے ہیں، جس کے باعث یہ ادارہ جموں کے مصروف ترین اسپتالوں میں شمار ہوتا ہے۔
دریں اثنا، پرنسپل و ڈین ڈاکٹر اشوتوش گپتا نے اس صورتحال کو ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پورے جموں صوبے کے سرکاری صحت نظام میں صرف ایک ہی ایم آر آئی مشین دستیاب ہے۔ ان کے مطابق جب یہی واحد مشین خراب ہو جائے تو مریضوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو سنبھالنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرینگر میں چار سے زائد ایم آر آئی مشینیں موجود ہیں، جبکہ جموں صوبے میں سرکاری شعبے میں صرف ایک مشین ہونا باعثِ تشویش ہے۔
ادھر آج بجرنگ دل کے کارکنان نے جی ایم سی جموں کے باہر ایم آر آئی مشین کی غیر فعالیت کے خلاف احتجاج کیا اور جموں و کشمیر حکومت سے فوری اور مستقل حل کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایم آر آئی مشین کی خرابی کا معاملہ فروری میں جموں و کشمیر اسمبلی میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک رکنِ اسمبلی کی جانب سے بھی اٹھایا گیا تھا۔