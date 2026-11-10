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جی ایم سی جموں میں سردیوں کے موسم کے پیش نظر تمام تر انتظام مکمل: میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر وریندر ترشال
ڈاکٹر وریندر ترشال نے بتایا کہ جی ایم سی جموں میں روزانہ ہزاروں مریضوں کی آمد کے پیشِ نظر عملے میں اضافے کی ضرورت ہے۔
Published : November 10, 2026 at 7:57 PM IST
جموں: گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال (جی ایم سی) جموں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر وریندر ترشال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال انتظامیہ نے آنے والے سردیوں کے موسم کے پیشِ نظر تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ہسپتال کا سینٹرلائزڈ ہیٹنگ سسٹم فعال کر دیا گیا ہے۔ گرمیوں میں جہاں اے سی کے ذریعے ٹھنڈک کا انتظام کیا جاتا ہے، وہیں اب سردیوں میں سینٹرل بلور سسٹم کے ذریعے ہسپتال کے تمام وارڈز کو گرم رکھا جائے گا تاکہ مریضوں کو شدید سردی سے بچایا جا سکے اور روایتی ہیٹرز پر انحصار ختم ہو۔
ہسپتال کے روزمرہ کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر وریندر ترشال نے بتایا کہ جی ایم سی جموں میں مریضوں کا بھاری دباؤ رہتا ہے، جہاں او پی ڈی میں روزانہ 1,100 سے 1,500 مریض معائنے کے لیے آتے ہیں جبکہ ایمرجنسی میں روزانہ 500 سے 800 مریض ہنگامی علاج کے لیے پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہسپتال کے مختلف وارڈز میں ہر روز 160 سے 180 مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے، آپریشن تھیٹرز میں روزانہ 40 سے 50 بڑی جراحیاں انجام دی جاتی ہیں اور ہسپتال کی لیبارٹریوں میں روزانہ 4,000 سے 5,000 مختلف طبی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ سردیوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور نمونیا جیسی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال پر مریضوں کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ترشال کے مطابق، راجوری، پونچھ، ڈوڈہ، کشتواڑ، بھدرواہ، کٹھوعہ، سانبہ اور بنی بشولی جیسے دور دراز اضلاع کے عوام بھی جی ایم سی جموں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کے پاس ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے، تاہم کچھ عملے کو نئے ہسپتالوں (بون اینڈ جوائنٹ ہسپتال اور کینسر ہسپتال) میں منتقل کیے جانے کی وجہ سے نرسنگ اور ایم ٹی ایس اسٹاف کی کچھ حد تک کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اعلیٰ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ہسپتال کے طبی عملے کے ساتھ تعاون برقرار رکھنے کی درخواست کی تاکہ بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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