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جی ایم سی جموں اور آئی سی ایم آر کا کینسر سے بچاؤ اور اسکریننگ پر دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد
ماہرین نے ابتدائی مرحلے میں کینسر کی تشخیص اور اسکریننگ سہولیات کو مضبوط بنانے جیسے اہم امور پر پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : October 8, 2026 at 9:10 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں اور انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر) کی جانب سے جموں و کشمیر اور لداخ میں کینسر سے بچاؤ، اسکریننگ اور بریسٹ کینسر سے متاثرہ مریضوں کی بقا بہتر بنانے کے لیے دو روزہ مشترکہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ 7 اور 8 اکتوبر کو جی ایم سی جموں میں منعقد ہوئی۔ورکشاپ میں اعلیٰ سرکاری افسران، طبی ماہرین، محققین، پروگرام افسران اور دیگر متعلقہ شعبوں سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی۔
اس کا مقصد جموں و کشمیر اور لداخ میں کینسر کی روک تھام، بروقت اسکریننگ، تشخیص، علاج اور فالو اَپ سے متعلق عملی، سائنسی اور قابلِ عمل حکمتِ عملی تیار کرنا تھا ورکشاپ کے دوران بریسٹ، منہ، سروائیکل اور معدے کے کینسر کی روک تھام اور اسکریننگ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ماہرین نے ابتدائی مرحلے میں کینسر کی تشخیص، ہائی رسک افراد کی نشاندہی، اسکریننگ سہولیات کو مضبوط بنانے اور ضرورت مند مریضوں کے لیے مؤثر ریفرل نظام قائم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔
ورکشاپ کا ایک اہم حصہ جموں و کشمیر میں بریسٹ کینسر سے متاثرہ مریضوں کی بقا کی شرح بہتر بنانے کے لیے ایک تجویز تیار کرنے سے متعلق تھا۔ اس کے تحت آگاہی، ابتدائی تشخیص، اسکریننگ، بروقت تشخیص، مناسب ریفرل اور علاج تک رسائی سمیت بریسٹ کینسر کی دیکھ بھال کے پورے نظام میں موجود چیلنجز کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ڈیٹا مینجمنٹ اور RED Cap پلیٹ فارم سے متعلق خصوصی سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں صحت سے متعلق قابلِ اعتماد اعداد و شمار جمع کرنے، ان کے انتظام اور نگرانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔
یہ سیشن آئی سی ایم آر ہیڈکوارٹرز کے پروگرام افسر ڈاکٹر پلکیت ورما نے منعقد کیا ورکشاپ کی قیادت جی ایم سی جموں کے پرنسپل و ڈین ڈاکٹر آشوتوش گپتا اور شعبہ پیتھالوجی کی سربراہ و ملٹی ڈسپلنری ریسرچ یونٹ کی نوڈل افسر ڈاکٹر جیوتسنا سوری نے کی، جبکہ آئی سی ایم آر کی جانب سے ڈاکٹر نشا جوز، ڈاکٹر پرمیت گھوش، ڈاکٹر بھاونا سیروہی، ڈاکٹر سپریا ملک اور دیگر ماہرین نے شرکت کی۔
ورکشاپ کے نتائج میں کینسر سے متعلق آگاہی اور روک تھام کی سرگرمیوں کو مضبوط بنانا، بڑے کینسرز کی آبادی پر مبنی اسکریننگ کو بہتر بنانا، ابتدائی تشخیص اور بروقت علاج کو فروغ دینا، ریفرل اور علاج کے تسلسل کے نظام کو مضبوط کرنا اور بریسٹ کینسر کے علاج کے راستوں کو بہتر بنانا شامل ہے جی ایم سی جموں اور آئی سی ایم آر کے درمیان یہ اشتراک قومی سطح کے تحقیقی ماہرین اور خطے میں خدمات انجام دینے والے طبی ماہرین کے درمیان رابطے کا اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا۔
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ورکشاپ کے ذریعے جموں و کشمیر اور لداخ میں کینسر سے بچاؤ، اسکریننگ اور علاج کے لیے سائنسی بنیادوں پر مبنی منصوبوں اور عملی فریم ورک کی تیاری میں مدد ملنے کی توقع ہے۔ جی ایم سی جموں کے پرنسپل و ڈین ڈاکٹر آشوتوش گپتا کے مطابق، آئی سی ایم آر کی یہ ورکشاپ خطے میں کینسر کنٹرول کے لیے مربوط، شواہد پر مبنی اور مقامی ضروریات کے مطابق حکمتِ عملی تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کینسر کی جلد تشخیص، مریضوں کو بروقت مناسب علاج کی سہولت، کینسر کی خدمات کے تسلسل کو مضبوط بنانا اور متاثرہ افراد کے معیارِ زندگی اور بقا کو بہتر بنانا ہے۔