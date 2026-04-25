ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جی ایم سی اننت ناگ توڑ پھوڑ کیس میں ملزمان کو عبوری ضمانت، عدالت نے پولیس ریمانڈ مسترد کر دی
Published : April 25, 2026 at 10:48 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ کی ایک مقامی عدالت نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی ) اننت ناگ میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں گرفتار چار ملزمان کو عبوری ضمانت دے دی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے پیش کی گئی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں گرفتاری کے طریقہ کار میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل نئے فوجداری قانون بی این ایس ایس 2023 اور آئینی حقوق کے منافی ہے۔
یہ معاملہ ایف آئی آر نمبر 118/2026 کے تحت اننت ناگ تھانہ میں درج کیا گیا تھا، جس میں بھارتیہ نیایا سنہتا (بی این ایس ) اور پبلک پراپرٹی ڈیمیج ایکٹ کی متعلقہ دفعات شامل ہیں۔ تاہم سماعت کے دوران عدالت نے اصل واقعہ کے بجائے گرفتاری کے قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورانِ بحث صفائی کے وکیل ایڈوکیٹ سید سہیل حقانی نے مؤقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر نے ملزمان کو تحریری طور پر 'وجوہاتِ گرفتاری' فراہم نہیں کیں، جو کہ قانوناً لازمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اریسٹ میمو تیار کرنا آئین کے آرٹیکل 22(1) کی تکمیل نہیں کرتا، جس کے تحت ہر گرفتار شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔
عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ قانونی تقاضوں کی پابندی اختیاری نہیں بلکہ شخصی آزادی کا بنیادی جز ہے۔ انہیں خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے پولیس کی ریمانڈ درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو عبوری ضمانت فراہم کی اور واضح کیا کہ بی این ایس ایس 2023 کے تحت مقررہ طریقۂ کار پر سختی سے عمل کرنا ناگزیر ہے۔
واضح رہے کہ یہ گرفتاریاں گورنمنٹ میڈیکل کالج(جی ایم سی ) اننت ناگ میں پیش آئے ایک واقعہ کے بعد عمل میں آئی تھیں، جہاں مبینہ طور پر کچھ افراد نے ہسپتال کے اندر ہنگامہ آرائی کی، املاک کو نقصان پہنچایا اور ڈیوٹی پر موجود طبی عملے پر حملہ کیا۔ یہ احتجاج ایک خاتون کی موت پر مبینہ طبی غفلت کے الزامات کے بعد بھڑکا تھا۔