جی ایم سی اننت ناگ کا سپرنٹنڈنٹ ڈائریکٹوریٹ آفس منسلک، ڈاکٹر بلال مشرف بانڈے کو عبوری چارج دیا گیا
Published : April 30, 2026 at 10:51 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) محکمہ صحت و طبی تعلیم نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کی انتظامیہ میں اہم رد و بدل کرتے ہوئے مریضوں کی بہتر دیکھ بھال اور انتظامی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے نئی تقرریاں عمل میں لائی ہیں۔
حکومتی حکم نامہ کے مطابق ڈاکٹر بلال مشرف بانڈے، جو اس وقت ضلع ہسپتال بڈگام میں کنسلٹنٹ پیتھالوجی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، کو جی ایم سی اننت ناگ میں تعینات کر کے منسلک ہسپتال کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔
ادھر ڈاکٹر ارشد حسین صدیقی، جو جی ایم سی اننت ناگ میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، کو ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر (ڈی ایچ ایس کے) سری نگر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق یہ فیصلہ علاقے میں صحت کی سہولیات کو مزید مضبوط بنانے اور ہسپتال کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے پیش نظر لیا گیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج(جی ایم سی) اننت ناگ میں حالیہ دنوں دو الگ الگ واقعات میں دو مریضوں نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ،جس دوران تیمارداروں نے ہسپتال انتظامیہ پر مبینہ غفلت شعاری کا الزام لگایا تھا ،ان واقعات کے باعث عوامی سطح پر شدید تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔
ایک واقعہ کے دوران تیمارداروں نے مریض کے فوت ہونے کے بعد ہنگامہ کیا اور ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی تھی جس دوران چار افراد کو پولیس نے گرفتار کیا تھا جنہیں بعد میں عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا ۔ان معاملات کے چند روز بعد ہی ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ کو منسلک کیا گیا تاہم سرکار آرڈر میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔