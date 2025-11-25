ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جی ایم سی اننت ناگ شعبہ امراض چشم کا بڑا سنگ میل، دو برسوں میں 8 ہزار سرجریز
ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر رئیِس احمد نے کہاکہ شعبے کی کارکردگی نیشنل پروگرام فار کنٹرول آف بلائنڈنیس کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
Published : November 25, 2025 at 8:26 PM IST
اننت ناگ : گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی ) اننت ناگ کے شعبۂ امراض چشم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوری 2023 سے اکتوبر 2025 تک 7,728 موتیے کے آپریشن اور 1,850 انٹراویٹریئل انجیکشن کامیابی کے ساتھ انجام دیے ہیں۔ ان اعداد و شمار میں دیگر آپریشن شامل نہیں ہیں، جیسے ٹراما، لِڈ، گلوکوما، اسکوائنٹ اور ریٹینا سرجریز جو گزشتہ تین برسوں میں مجموعی طور پر 1,558 رہی ہیں۔
ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر رئیِس احمد نے کہا کہ شعبے کی یہ کارکردگی نیشنل پروگرام فار کنٹرول آف بلائنڈنیس اور آیوشمان بھارت اسکیم کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع اننت ناگ اور اس کے آس پاس کے اضلاع کی بڑی آبادی یہاں علاج کے لیے آتی ہے۔ جی ایم سی اننت ناگ نئے میڈیکل کالجز میں سے پہلا ادارہ ہے جہاں انٹراویٹریئل انجیکشن کی سہولت متعارف کرائی گئی، جس سے مریضوں کو بڑی راحت ملی ہے جو پہلے اس علاج کے لیے سرینگر یا خطے سے باہر جانا پڑتا تھا۔
شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد یوسف نے کہا کہ محکمہ معیاری علاج اور بہترین میڈیکل تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ او پی ڈی اور آئی پی ڈی میں مریضوں کا بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے، اور یہ شعبہ دو مستقل فیکلٹی ممبران، ایک ڈیپوٹیشن پر تعینات کنسلٹنٹ، ایک سینئر میڈیکل آفیسر اور ریزیڈنٹ اسٹاف کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ شعبہ امراض چشم میں پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی چل رہے ہیں جن میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر کے اسپتالوں میں پولیس چھاپے، لاکرز کی لی گئی تلاشی - KASHMIR HOSPITALS POLICE RAID
انہوں نے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شعبے میں ریفرل کی شرح تقریباً صفر ہے، سوائے چند نایاب کیسز کے۔ شعبہ نے جی ایم سی کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رُخسانہ نجیب کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی مستقل حوصلہ افزائی، مشینری کی بہتری اور خدمات کی مضبوطی نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ فیکلٹی نے امید ظاہر کی کہ شعبے کی باقی ضروریات بھی جلد پوری ہوں گی۔