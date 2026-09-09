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جی ایم سی اننت ناگ کے انٹرن ڈاکٹروں کی بھوک ہڑتال شروع، مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ
جی ایم سی اننت ناگ کے انٹرن ڈاکٹروں مطالبات پورے کرنے کیلئے انتظامیہ کو پندرہ ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔
Published : September 9, 2026 at 7:20 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں احتجاج پر بیٹھے انٹرن ڈاکٹروں نے منگل کے روز اپنے احتجاج کو مزید شدت دیتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ احتجاجی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنے مطالبات کی جانب حکومت اور متعلقہ حکام کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک ان کے مسائل کا کوئی حتمی اور تسلی بخش حل سامنے نہیں آیا ہے۔
احتجاج پر بیٹھے انٹرن ڈاکٹروں نے کہا کہ انہوں نے متعدد مرتبہ متعلقہ حکام کے سامنے اپنے مسائل اور مطالبات رکھے ہیں اور امید ظاہر کی تھی کہ حکومت ان کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد از جلد حل کرے گی، لیکن مطالبات پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کے باعث انہیں بھوک ہڑتال کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔
ڈاکٹروں نے واضح کیا کہ ان کی جدوجہد کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے ہے۔ انہوں نے حکومت اور محکمہ صحت و طبی تعلیم کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ معاملے کو مزید طول دینے کے بجائے ان کے مطالبات پر فوری توجہ دی جائے اور انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔
احتجاجی انٹرن ڈاکٹروں نے انتباہ دیا کہ اگر 15 ستمبر تک ان کے جائز مطالبات کو سنجیدگی کے ساتھ حل نہیں کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج کو مزید وسیع اور شدید کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں آئندہ کا لائحہ عمل مشاورت کے بعد طے کریں گے۔
ادھر جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر رہنما ریاض مانی گامی نے بھی جی ایم سی اننت ناگ پہنچ کر احتجاجی انٹرن ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی ان کے جائز مطالبات کی حمایت میں ہر ممکن طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
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ریاض مانی گامی نے کہا کہ ڈاکٹر اور طبی عملہ صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو نظرانداز کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ احتجاجی ڈاکٹروں کے مطالبات کا سنجیدگی سے جائزہ لے اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی جائے کہ اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ احتجاج کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرن ڈاکٹروں کے نمائندوں کے ساتھ فوری طور پر بات چیت شروع کرے تاکہ معاملے کا پرامن اور قابلِ قبول حل نکالا جاسکے۔
اپنی پارٹی رہنما نے کہا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی انٹرن ڈاکٹروں کے جائز مطالبات کی حمایت میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ ہے اور پارٹی اس معاملے کو متعلقہ حکام کے سامنے بھی اٹھائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت صورت حال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 15 ستمبر سے قبل ہی مثبت اقدامات کرے گی، تاکہ ڈاکٹروں کو بھوک ہڑتال اور احتجاج میں مزید شدت لانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔
احتجاجی ڈاکٹروں نے بھی اپنی حمایت پر ریاض مانی گامی اور جموں و کشمیر اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اپنے مطالبات کے حل تک پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹروں نے حکومت سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی کہ ان کے مطالبات پر فوری توجہ دے کر مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے، تاکہ جی ایم سی اننت ناگ میں معمول کی طبی و تدریسی سرگرمیاں بھی متاثر نہ ہوں۔
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