جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری
اننت ناگ کے GMCکو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری سے جنوبی کشمیر میں طبی شعبے کو تقویت ملنے کا امکان ہے۔
Published : February 18, 2026 at 3:57 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ نے طبی تعلیم و صحت خدمات کے میدان میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ کالج کو یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کے نئے قائم شدہ جی ایم سیز میں پہلی مرتبہ کارڈیالوجی کے سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری حاصل ہو گئی ہے، جسے خطے میں صحت عامہ کے شعبے کے لیے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز (NBE) نے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے شعبہ امراض قلب کے لیے کارڈیالوجی کی تین نشستوں کی منظوری دی ہے، جو تعلیمی معیار کے لحاظ سے ڈی ایم کارڈیالوجی کے مساوی سمجھی جاتی ہیں۔ اس منظوری سے نہ صرف طبی تعلیم کو فروغ ملے گا بلکہ علاقے میں جدید اور معیاری دل کے علاج کی سہولیات بھی مضبوط ہوں گی۔
جی ایم سی کے شعبہ کارڈیالوجی نے اپریل 2025 سے اب تک 3 ہزار سے زائد آپریشن انجام دیے ہیں اور محکمہ کے مطابق ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ ایسے پروسیجرز بھی شامل ہیں جنہیں جان بچانے والی جراحیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نمایاں کارکردگی کے باعث مریضوں کو اب سرینگر ریفر کرنے کی ضرورت میں نمایاں کمی آئی ہے اور جنوبی کشمیر میں ہی جدید علاج کی سہولت دستیاب ہو گئی ہے۔
اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ نجیب نے کارڈیالوجی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ منظوری جی ایم سی اننت ناگ کو جدید کارڈیالوجی خدمات اور سپر اسپیشلٹی تربیت کے ایک اہم مرکز کے طور پر مزید مضبوط بنائے گی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے نہ صرف نوجوان ڈاکٹروں کو اعلیٰ تعلیم کے نئے مواقع فراہم ہوں گے بلکہ خطے کے عوام کو بھی عالمی معیار کے مطابق علاج کی سہولیات میسر آئیں گی۔
