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Explainer : عالمی کشیدگی اور جنگوں نے کشمیر کی صدیوں پرانی ’پیپر ماشی‘ صنعت کو متاثر کر دیا، کرسمس سے قبل برآمدات میں 40 فیصد کمی
کاروبار میں سست روی فروری اور مارچ کے اوائل میں نمایاں ہوگئی تھی جبکہ اس دوران کاریگر آرڈرز میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔
Published : November 18, 2026 at 8:33 PM IST
سرینگر (محمد ذوالقرنین زلفی) کرسمس کی آمد میں ابھی چند ہفتے باقی ہیں اور کشمیر کے پیپر ماشی (کاغذ کی لُگدی سے بننے والے فن پاروں) کے کاریگر بیرونی منڈیوں کے لیے ہاتھ سے بنی سجاوٹی اشیاء تیار کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ تاہم، اس سال تہوار کا یہ موسم خوشیوں کے بجائے غیر یقینی صورتحال لے کر آیا ہے، کیونکہ جغرافیائی و سیاسی کشیدگی اور بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں نے وادی کی اس صدیوں پرانی دستکاری کی مانگ کو شدید متاثر کیا ہے۔
ہاتھ سے پینٹ کیے گئے کرسمس بالز اور گھنٹیوں سے لے کر سانتا کلاز کے مجسموں، آرائشی ہلال، ستاروں، پریوں اور میز کی سجاوٹ کی اشیاء تک، کشمیر کی پیپر ماشی مصنوعات طویل عرصے سے امریکہ، یورپ اور مشرقِ وسطیٰ میں خریداروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ تاہم، کاریگروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ رواں سال برآمدی آرڈرز میں تقریباً 40 فیصد کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ آن لائن آرڈرز میں لگ بھگ 70 فیصد کی بھاری گراوٹ آئی ہے، جس سے کارخانوں کے مالکان کو نہ بکنے والے اسٹاک اور مزدوروں کے روزگار کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔
اس مندی کے اثرات کرسمس سے کئی ماہ قبل ہی محسوس کیے جانے لگے تھے، جو روایتی طور پر اس صنعت کے لیے مصروف ترین دور ہوتا ہے۔ کاریگروں کو عموماً فروری کے اوائل میں ہی بین الاقوامی خریداروں سے آرڈرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ تہوار کے موسم سے کافی پہلے بڑی کھیپ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامان کی ترسیل عام طور پر جون اور اگست کے درمیان شروع ہوتی ہے تاکہ کرسمس کی خریداری کے لیے مصنوعات بروقت بیرونی اسٹورز تک پہنچ سکیں۔ تاہم، رواں سال پیدا ہونے والے تعطل نے اس منظم کاروباری چکر کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سرینگر کے ایک معروف پیپر ماشی آرٹسٹ سید جاوید اقبال نے کہاکہ "اس سال جنگوں کی وجہ سے برآمدی آرڈرز گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہت کم رہے ہیں۔"
انہوں نے بتایا کہ کاروبار میں سست روی فروری اور مارچ کے اوائل میں ہی نمایاں ہو گئی تھی، حالانکہ اس وقت کاریگر عام طور پر آرڈرز میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں۔ سید جاوید نے کہاکہ "پچھلے سالوں کے مقابلے میں کام کافی کم رہا ہے۔ پیپر ماشی مصنوعات کی برآمدات میں تقریباً 40 فیصد کمی آئی ہے۔ کاروباری بہاؤ متاثر ہونے سے مقامی مارکیٹ بھی متاثر ہوئی ہے، حتیٰ کہ کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی کم رہی ہے۔" یہ غیر یقینی صورتحال دو بڑے بین الاقوامی تنازعات کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ روس نے فروری 2022 میں یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا، جس سے طویل جنگ چھڑ گئی اور عالمی تجارت و توانائی کی منڈیوں میں خلل پڑا۔ اس کے علاوہ، 2025 میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدید اضافہ ہوا، جہاں فوجی حملوں اور علاقائی عدم استحکام نے بین الاقوامی بحری ترسیل، فضائی نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔
کشمیر کے برآمد کنندگان کے لیے اس صورتحال کے نتائج محض مانگ میں کمی تک محدود نہیں رہے۔ سامان کی ترسیل میں تاخیر اور نقل و حمل کے نظام میں خلل نے مقررہ وقت پر آرڈرز کی فراہمی کو مشکل بنا دیا ہے، خاص طور پر ان موسمی مصنوعات کے لیے جن کی تجارتی قدر تہوار سے قبل اسٹورز تک پہنچنے پر منحصر ہوتی ہے۔ سید جاوید نے کہاکہ "جب برآمدات کا صحیح وقت تھا تو پروازیں معطل ہو گئیں۔ اس کے بعد دیگر واقعات پیش آئے اور مصنوعات بروقت بین الاقوامی منڈیوں تک نہ پہنچ سکیں۔" انہوں نے وضاحت کی کہ کرسمس کی سجاوٹی اشیاء کی فروخت کا دورانیہ بہت محدود ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تاجروں کو دسمبر سے کافی پہلے اپنی دکانوں میں یہ سجاوٹی سامان رکھنا ہوتا ہے، جب گاہک تہوار کی خریداری شروع کرتے ہیں۔
ان کا کہنا تھاکہ "کرسمس کی شام تک پہنچتے پہنچتے کوئی بھی ان مصنوعات کو اس طرح نہیں خریدے گا۔ آخری لمحات میں برآمدات کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہماری مصنوعات امریکہ اور یورپ کے اسٹورز میں سجی ہونی چاہئیں۔" مشکل سیزن کا پیشگی اندازہ لگاتے ہوئے سید جاوید نے بتایا کہ انہوں نے بدلتے ہوئے مارکیٹ حالات کے پیشِ نظر جان بوجھ کر پیداوار کم کر دی تھی اور کچھ نئے ڈیزائن بھی متعارف کروائے تھے۔ انہوں نے کہاکہ "مجھے اندیشہ تھا کہ اس سال مارکیٹ مندی کا شکار رہے گی، اس لیے میں نے قدرے کم اسٹاک تیار کیا اور چند نئی مصنوعات بھی متعارف کروائیں، لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔"
تاجروں کے لیے اس سست روی کے اثرات کرسمس کی سجاوٹی اشیاء سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ پیپر ماشی کی مصنوعات بین الاقوامی گاہک سال بھر خریدتے ہیں، جن میں گلدان، ٹیبل لیمپ اور دیگر آرائشی اشیاء بھی کاروبار کا ایک اہم حصہ ہیں۔ پیپر ماشی کے ایک معروف تاجر عاقب علی میر نے کہا کہ کئی روایتی بیرونی منڈیوں سے مانگ میں کافی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "اب پہلے جیسی مانگ نہیں رہی۔ ہم نے کئی ممالک میں مصنوعات بھیجی ہیں، لیکن اس سال مانگ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم ہے۔" انہوں نے امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کو کشمیر کی ہاتھ سے بنی مصنوعات کی اہم منڈیوں کے طور پر شمار کیا۔ اس مندی نے شال اور اخروٹ سمیت دیگر روایتی شعبوں کو بھی متاثر کیا ہے، جن کا انحصار ملکی اور غیر ملکی خریداروں پر ہوتا ہے۔
عاقب علی میر نے کہا کہ اس صورتحال کے نتائج ان کاریگروں اور مزدوروں کے لیے خاص طور پر تشویشناک ہیں جن کی آمدنی تاجروں کی جانب سے ملنے والے باقاعدہ آرڈرز پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہاکہ "اس وقت ہمارے ساتھ تقریباً 60 سے 70 کاریگر وابستہ ہیں، لیکن جب مانگ کم ہو اور مصنوعات فروخت نہ ہو رہی ہوں تو ہم کام کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں انہیں روزگار فراہم کرنا ہے، مگر غیر یقینی صورتحال ہے۔ کاریگروں کی دلچسپی بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے کام کو خریدار ملیں گے یا نہیں۔" عاقب علی میر کے مطابق سب سے شدید گراوٹ آن لائن کاروبار میں دیکھی گئی ہے، جو کشمیر کی دستکاری کی صنعت کے لیے ایک اہم ذریعہ بن کر ابھرا تھا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے کاریگروں اور تاجروں کو روایتی برآمدی نیٹ ورکس سے ہٹ کر ان انفرادی گاہکوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا تھا جو ہاتھ سے بنی مصنوعات اپنے گھروں پر منگوانا چاہتے تھے۔
انہوں نے کہاکہ "آن لائن کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آن لائن ذرائع سے ملنے والے آرڈرز میں تقریباً 70 فیصد کمی آئی ہے، جس کا ہمارے مجموعی کاروبار پر بڑا اثر پڑا ہے۔" یہ کمی اس لیے بھی خاصی اہم ہے کیونکہ آن لائن فروخت اب محض موسمی اشیاء تک محدود نہیں رہی۔ ہندوستان اور بیرونِ ملک سے گاہک روزمرہ کی گھریلو سجاوٹ کے لیے پیپر ماشی کی مصنوعات تیزی سے خرید رہے ہیں، جن میں لیمپ، گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء شامل ہیں۔ یہ فن بذاتِ خود ایک نہایت محنت طلب عمل کا متقاضی ہے جس میں آخری لمحات میں فوری پیداوار کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ 15ویں صدی میں سلطان زین العابدین کے دورِ حکومت میں کشمیر میں متعارف ہونے والے پیپر ماشی کے فن میں کاغذ کی لُگدی کو سانچے میں ڈھالنا، اسے خشک کرنا، اس پر تہیں چڑھانا اور پھر انتہائی مہارت سے ہاتھ کے ذریعے باریک نقش و نگار بنانا شامل ہے۔
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سائز اور باریک بینی کے لحاظ سے ایک سجاوٹی نمونے کو مکمل کرنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ نسل در نسل اس صنعت نے کاریگروں، مصوروں اور تاجروں کے خاندانوں کی کفالت کی ہے۔ اس کی بیرونی منڈی نے روایتی ڈیزائنوں کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد دی ہے، جبکہ گاہکوں کی بدلتی پسند کو پورا کرنے کے لیے کاریگروں کو جدید طرز کی مصنوعات پر تجربات کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تاہم، جب بین الاقوامی آرڈرز کم ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کارخانوں اور چھوٹے پیداواری یونٹوں سے لے کر یومیہ اجرت پر گزر بسر کرنے والے خاندانوں تک پوری زنجیر کو متاثر کرتے ہیں۔ مشکل سیزن کے باوجود کاریگر اور تاجر پرامید ہیں کہ بین الاقوامی کشیدگی کم ہوگی اور بیرونی مانگ بحال ہو جائے گی۔ عاقب علی میر نے کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ یہ کشیدگی جلد از جلد ختم ہو جائے گی تاکہ ہمارا کاروبار مزید متاثر نہ ہو اور ہمارے کاریگر یہ کام نہ چھوڑیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس فن سے جڑے رہیں۔"