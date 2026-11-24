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جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پی ایس اے کے تحت ذیشان شفیع شیخ کی حراست کو کالعدم قرار دیا، فوری رہائی کا حکم
عدالت نے مذکورہ شخص کی جانب سے دائر کردہ ہیبیس کارپس کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا۔
Published : November 24, 2026 at 6:29 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ایک شخص کی احتیاطی حراست کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکام نے ایک کھوکھلی دستاویز (ڈوزیئر) کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور اس شخص کی ذاتی آزادی کو محدود کرنے کے لیے کوئی حقائق یا قانونی بنیاد ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جسٹس راہول بھارتی نے ذیشان شفیع شیخ کی طرف سے دائر کی گئی ہیبیس کارپس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہدایت کی کہ انہیں جموں کی کوٹ بھلوال سنٹرل جیل سے "فوری طور پر" رہا کیا جائے۔
فیصلے میں، عدالت نے پولیس حکام کے اس رویے پر خاص طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ شیخ کو بدستور ایک ایسے مجرمانہ مقدمے کے تناظر میں دیکھ رہے تھے جس میں وہ پہلے ہی بری ہو چکے تھے۔ جج نے اننت ناگ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کے اختیار کردہ طرزِ عمل کی وضاحت کے لیے یہ کہاوت بیان کی: ”کسی کتے کو بدنام کر دو اور پھر اسے پھانسی دے دو۔“
شیخ نے اپنے والد، محمد شفیع شیخ کے ذریعے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں انہوں نے 'جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ، 1978' کے تحت عائد کردہ احتیاطی حراست سے رہائی کی استدعا کی تھی۔ وہ 9 اگست 2025 سے زیرِ حراست تھے اور انہیں کوٹ بھلوال کی سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا۔
یہ حراست، ایس ایس پی اننت ناگ کی جانب سے 5 اگست 2025 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اننت ناگ کو لکھے گئے ایک خط اور اس کے ساتھ پیش کردہ دستاویزات (ڈوسیئر) کی بنیاد پر عمل میں آئی تھی۔
حراست کی وجوہات میں شیخ کے خلاف ضلع کولگام کے تھانہ قاضی گنڈ میں ’غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1967‘ کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 255/2020 میں ان کی شمولیت کا حوالہ دیا گیا تھا۔ تاہم، 3 جولائی 2025 کو انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا گیا۔
پولیس کی فائل میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ رہائی اور بری ہونے کے بعد کی جانے والی پوچھ گچھ کے دوران، شیخ نے انکشاف کیا کہ وہ 2017 میں ہارون رشید گنائی کے ساتھ رابطے میں رہا تھا، جس کا تعلق لشکرِ طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ سے تھا۔ حراست کے دوران ہارون رشید گنائی کی شناخت شیخ کے ماموں زاد بھائی کے طور پر ہوئی تھی۔
ان الزامات کی بنیاد پر، حکام نے شیخ کو ایک انتہائی شدت پسند شخص اور اننت ناگ میں عوامی تحفظ و سلامتی کے لیے ممکنہ خطرہ قرار دیا۔ مزید برآں، ان وجوہات میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ دوبارہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، خاص طور پر بجبہاڑہ کے علاقے میں، اور یہ کہ وہ مقامی نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب راغب کر رہا تھا۔
حراستی حکم نامہ، نمبر 29/DMA/PSA/DET/2025، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، اننت ناگ کی جانب سے 8 اگست 2025 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس میں اس بات کا بھی حوالہ دیا گیا کہ شیخ کو ’بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا، 2023‘ کی دفعہ 126 کے تحت پابند کیا گیا تھا۔
حکومت نے بعد ازاں 12 اگست 2025 کے ایک حکم نامے کے ذریعے اس حراست کی منظوری دی۔اس کے بعد ایڈوائزری بورڈ کی رائے اور 26 اگست 2025 کا ایک توثیقی حکم نامہ سامنے آیا۔
شیخ کے والد نے بھی 22 اگست 2025 کو ایک درخواست جمع کرائی تھی، جس میں حراست کے حکم کو منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ درخواست گزار کو 11 اکتوبر 2025 کو اس درخواست کے نمٹائے جانے سے آگاہ کر دیا گیا۔
حراست کو چیلنج کرتے ہوئے، شیخ نے دلیل دی کہ حکام اس بات کے لیے کوئی قابلِ اعتبار اور ٹھوس بنیاد فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ انہیں بری کیے جانے کے بعد بھی بدستور ’سکیورٹی خطرہ‘ کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ حکومت نے ایف آئی آر نمبر 255/2020 میں ان کی بریت کو چیلنج نہیں کیا ہے۔
درخواست میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ایس ایس پی کے ذریعہ تیار کردہ حراستی دستاویز اور بعد میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعہ تیار کردہ بنیادیں عملی طور پر ایک جیسی تھیں۔ درخواست گزار کے مطابق، یہ ایک میکانکی مشق اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے اپنے دماغ کو آزادانہ طور پر لاگو کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کرتا ہے۔
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنے جوابی حلف نامے میں حراست کا دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ حالات کے پیشِ نظر ایسا کرنا ضروری تھا اور اس ضمن میں مقررہ ضابطہ جاتی تقاضوں کی تعمیل کی گئی تھی۔تاہم، ہائی کورٹ کو شیخ کو اس کی آزادی سے محروم کرنے کے فیصلے کی تائید میں کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔
جسٹس بھارتی نے نشاندہی کی کہ درخواست گزار کے خلاف واحد مبینہ حقائق پر مبنی مواد 2020 کی ایف آئی آر تھی، حالانکہ وہ اس مقدمے سے بری ہو چکے تھے۔
جج نے مزید کہا کہ ایس ایس پی، اننت ناگ، شیخ کو مسلسل ایک مجرمانہ مقدمے کے تناظر میں ہی دیکھتے رہے- انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ افسر نے اس کہاوت کا سہارا لیا: ”کسی کتے کو بدنام کر دو اور پھر اسے پھانسی دے دو۔“
عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ریکارڈ پر ”کوئی ایسی ٹھوس بنیاد“ نہیں ملی جو کسی شخص کو اس کے ذاتی آزادی کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے عمل کو معقول طور پر جائز ٹھہرا سکے۔
جسٹس بھارتی نے قرار دیا کہ شیخ کی احتیاطی حراست ایک کھوکھلی دستاویز پر مبنی تھی، جسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنے آزادانہ غور و فکر کے بغیر ہی قبول کر لیا تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اس کے نتیجے میں قانونی عمل درخواست گزار کے ذاتی آزادی کے بنیادی حق کے حوالے سے قانون کے غلط استعمال میں تبدیل ہو گیا ہے۔
ہائی کورٹ نے یہ قرار دیتے ہوئے کہ حراست غیر قانونی تھی اور اس کی کوئی حقیقی یا قانونی بنیاد نہیں تھی، حکم دیا: "درخواست گزار کو فوری طور پر سینٹرل جیل (کوٹ بھلوال)، جموں سے رہا کر کے اس کی ذاتی آزادی بحال کی جائے۔"